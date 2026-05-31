تمكنت الأجهزة الرقابية بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ من ضبط كميات كبيرة بلغت 11 طنًا من الأسمدة الزراعية مجهولة المصدر، خلال حملة رقابية مشتركة استهدفت متابعة الأسواق والمنشآت التجارية والزراعية بالمركز.

توجيهات مشددة لضبط الأسواق

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور سامح شبل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والمهندس السيد حمزة، رئيس مركز ومدينة مطوبس، بتكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي للمخالفات التي تمس المواطنين والقطاع الزراعي.

تفاصيل الضبطيات

ونُفذت الحملة بناءً على خط السير الصادر من إدارة تموين مطوبس، بمشاركة مفتشي التموين والإدارة الزراعية، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية، وأسفرت عن تحرير محضرين لحيازة وعرض أسمدة سوبر فوسفات مجهولة المصدر.

وتم ضبط 5 أطنان في الواقعة الأولى و6 أطنان في الواقعة الثانية، بإجمالي 11 طنًا، دون وجود مستندات أو فواتير تثبت مصدر تلك الكميات.

التحفظ على المضبوطات

تم التحفظ على الكميات المضبوطة بالكامل تحت تصرف النيابة العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتحرير المحاضر اللازمة تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق.