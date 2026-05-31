إعلان

ضبط 11 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر في حملة رقابية بكفر الشيخ (صور)

كتب : إسلام عمار

11:35 م 31/05/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    المضبوطات
  • عرض 5 صورة
    جانب من المضبوطات
  • عرض 5 صورة
    خلال ضبط المضبوطات
  • عرض 5 صورة
    الاسمدة المضبوطة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الأجهزة الرقابية بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ من ضبط كميات كبيرة بلغت 11 طنًا من الأسمدة الزراعية مجهولة المصدر، خلال حملة رقابية مشتركة استهدفت متابعة الأسواق والمنشآت التجارية والزراعية بالمركز.

توجيهات مشددة لضبط الأسواق

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور سامح شبل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والمهندس السيد حمزة، رئيس مركز ومدينة مطوبس، بتكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي للمخالفات التي تمس المواطنين والقطاع الزراعي.

تفاصيل الضبطيات

ونُفذت الحملة بناءً على خط السير الصادر من إدارة تموين مطوبس، بمشاركة مفتشي التموين والإدارة الزراعية، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية، وأسفرت عن تحرير محضرين لحيازة وعرض أسمدة سوبر فوسفات مجهولة المصدر.

وتم ضبط 5 أطنان في الواقعة الأولى و6 أطنان في الواقعة الثانية، بإجمالي 11 طنًا، دون وجود مستندات أو فواتير تثبت مصدر تلك الكميات.

التحفظ على المضبوطات

تم التحفظ على الكميات المضبوطة بالكامل تحت تصرف النيابة العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتحرير المحاضر اللازمة تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط أسمدة زراعية حملات تموينية أسمدة مجهولة المصدر

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بدءًا من الاثنين.. زيادة أسعار زيوت كاسترول لمحركات السيارات في مصر - قائمة
أخبار السيارات

بدءًا من الاثنين.. زيادة أسعار زيوت كاسترول لمحركات السيارات في مصر - قائمة
أستاذ بجامعة هارفارد: علاج جديد يخفف عن أطفال السكرى بالاستنشاق بدل الحقن
أخبار مصر

أستاذ بجامعة هارفارد: علاج جديد يخفف عن أطفال السكرى بالاستنشاق بدل الحقن
في موسمه.. 5 علامات تكشف لك البطيخة الحمراء
نصائح طبية

في موسمه.. 5 علامات تكشف لك البطيخة الحمراء
بعد الإخفاق في نصف النهائي.. الأهلي يسقط مجدداً أمام أهلي بنغازي في مباراة
رياضة عربية وعالمية

بعد الإخفاق في نصف النهائي.. الأهلي يسقط مجدداً أمام أهلي بنغازي في مباراة
متحدث الصحة يكشف تفاصيل أزمة انقطاع التيار بمستشفى أم المصريين
أخبار مصر

متحدث الصحة يكشف تفاصيل أزمة انقطاع التيار بمستشفى أم المصريين

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان