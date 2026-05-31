مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الإقبال على الفواكه الصيفية، يتصدر البطيخ الأحمر قائمة الخيارات المفضلة لدى الكثيرين بفضل مذاقه المنعش وقدرته على تعويض السوائل المفقودة من الجسم.

لكن اختيار بطيخة ناضجة وحلوة المذاق ليس بالأمر السهل دائما، خاصة أن مظهرها الخارجي قد لا يكشف ما بداخلها، لذلك، إليك مجموعة من العلامات التي تساعدك على معرفة جودة البطيخ قبل شرائه دون الحاجة إلى شقه أو تذوقه، بحسب موقع dish the Mediterranean .

ماذا تكشف الخطوط البنية على قشرة البطيخ؟

وجود تشققات أو خطوط بنية خفيفة على السطح الخارجي يعد علامة إيجابية، إذ يرتبط غالبا بعملية تلقيح جيدة، ما ينعكس على زيادة نسبة السكريات داخل الثمرة.

هل اختبار الصوت يكشف جودة البطيخة؟

يمكن معرفة الكثير عن جودة البطيخ من خلال الطرق الخفيف عليه، فإذا صدر صوت عميق ومجوف، فغالبا ما تكون الثمرة ممتلئة بالعصارة وناضجة، بينما قد يشير الصوت المكتوم أو الخافت إلى عدم اكتمال النضج أو تراجع الجودة.

هل الوزن الثقيل مهم في اختيار البطيخة؟

عند مقارنة أكثر من بطيخة بالحجم نفسه، ينصح باختيار الأثقل وزنا، لأن ذلك يدل عادة على احتوائها على كمية أكبر من الماء، وهو أحد أهم مؤشرات النضج والجودة.

ماذا تكشف البقعة الصفراء أسفل البطيخة؟

هذه العلامة من أهم الدلائل على اكتمال النضج، إذ تشير إلى المكان الذي استقرت عليه البطيخة فوق الأرض أثناء نموها، وكلما كان لون هذه البقعة أصفر داكنا أو مائلا للبرتقالي، زادت فرص أن تكون الثمرة ناضجة.

هل الشكل المتناسق مهم في اختيار البطيخة؟

يفضل اختيار الثمار ذات الشكل المنتظم، سواء كانت مستديرة أو بيضاوية، لأن ذلك يعكس نموا طبيعيا ومتوازنا، أما وجود تشوهات أو تعرجات واضحة فقد يكون مؤشرا على تعرضها لظروف نمو غير مثالية.

