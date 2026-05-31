إعلان

أستاذ بجامعة هارفارد: علاج جديد يخفف عن أطفال السكرى بالاستنشاق بدل الحقن

كتب : حسن مرسي

10:27 م 31/05/2026

أطفال السكرى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور أسامة حمدى، أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، أن هناك علاجًا جديدًا يمثل بشرى سارة للأطفال المصابين بالسكرى، حيث يخفف عنهم عبء الحقن المتكرر بمعدل 3 أو 4 مرات يوميًا.

وأضاف حمدى خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "حضرة المواطن" عبر قناة "الحدث اليوم"، أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت على استخدام الأنسولين للأطفال عن طريق الاستنشاق بدلًا من الحقن، بعد أن سبق اعتماده للبالغين.

وأشار أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد إلى أن العلاج الجديد قد يتوفر في مصر خلال عام، معربًا عن أمله في أن يكون سعره في متناول الجميع أو أن يغطيه التأمين الصحي لتخفيف العبء عن الأسر.

وتابع أن "العلاج ده اسمه أفريزا (Afrezza)، عبارة عن جهاز صغير شبه الصافرة توضع جواه كبسولة الأنسولين ويستنشقها الطفل مباشرة قبل الأكل"، مشيرًا إلى أن الطريقة سهلة وتحتاج تدريبًا بسيطًا.

وشدد الدكتور أسامة حمدى على أن الأنسولين المستنشق يُمتص بسرعة من الرئة إلى مجرى الدم مباشرة، مما يجعله فعالًا وسريع المفعول مثل الأنسولين الحقن بل وأسهل في الاستخدام للأطفال.

وأكد أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد أن هذا التطور العلمي يمثل نقلة نوعية في علاج سكر الأطفال، ويمنح الأمل لملايين الأسر التي تعاني يوميًا من معاناة الحقن المتكرر لأطفالها المصابين بالسكرى من النوع الأول.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أطفال السكرى الأنسولين مرضى السكري

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

هل ظهر تمساح بإحدى ترع منيا القمح؟.. زاحف يُثير الجدل في الشرقية (فيديو
أخبار المحافظات

هل ظهر تمساح بإحدى ترع منيا القمح؟.. زاحف يُثير الجدل في الشرقية (فيديو
الذهب سيرتفع قريبًا.. الشعبة: السعر الحالي مناسب للشراء وليس للبيع
اقتصاد

الذهب سيرتفع قريبًا.. الشعبة: السعر الحالي مناسب للشراء وليس للبيع
متحدث التعليم: 613 مجمع امتحاني للثانوية العامة تضم 2032 لجنة
مدارس

متحدث التعليم: 613 مجمع امتحاني للثانوية العامة تضم 2032 لجنة
"شقاوة" تنتهي بكارثة.. حبس أب متهم بإنهاء حياة طفلته بالفيوم
أخبار المحافظات

"شقاوة" تنتهي بكارثة.. حبس أب متهم بإنهاء حياة طفلته بالفيوم
بدءًا من الاثنين.. زيادة أسعار زيوت كاسترول لمحركات السيارات في مصر - قائمة
أخبار السيارات

بدءًا من الاثنين.. زيادة أسعار زيوت كاسترول لمحركات السيارات في مصر - قائمة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان