أكد الدكتور أسامة حمدى، أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، أن هناك علاجًا جديدًا يمثل بشرى سارة للأطفال المصابين بالسكرى، حيث يخفف عنهم عبء الحقن المتكرر بمعدل 3 أو 4 مرات يوميًا.

وأضاف حمدى خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "حضرة المواطن" عبر قناة "الحدث اليوم"، أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت على استخدام الأنسولين للأطفال عن طريق الاستنشاق بدلًا من الحقن، بعد أن سبق اعتماده للبالغين.

وأشار أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد إلى أن العلاج الجديد قد يتوفر في مصر خلال عام، معربًا عن أمله في أن يكون سعره في متناول الجميع أو أن يغطيه التأمين الصحي لتخفيف العبء عن الأسر.

وتابع أن "العلاج ده اسمه أفريزا (Afrezza)، عبارة عن جهاز صغير شبه الصافرة توضع جواه كبسولة الأنسولين ويستنشقها الطفل مباشرة قبل الأكل"، مشيرًا إلى أن الطريقة سهلة وتحتاج تدريبًا بسيطًا.

وشدد الدكتور أسامة حمدى على أن الأنسولين المستنشق يُمتص بسرعة من الرئة إلى مجرى الدم مباشرة، مما يجعله فعالًا وسريع المفعول مثل الأنسولين الحقن بل وأسهل في الاستخدام للأطفال.

وأكد أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد أن هذا التطور العلمي يمثل نقلة نوعية في علاج سكر الأطفال، ويمنح الأمل لملايين الأسر التي تعاني يوميًا من معاناة الحقن المتكرر لأطفالها المصابين بالسكرى من النوع الأول.