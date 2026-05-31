حجز 161 دراجة نارية و12 سيارة مخالفة خلال العيد في بورسعيد

كتب : طارق الرفاعي

01:55 م 31/05/2026

جانب من المضبوطات

أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، عن حجز 161 دراجة نارية مخالفة و12 سيارة مخالفة ومتروكة بالشوارع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وسحب عدد من الرخص طبقًا للقانون، وذلك خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

حملات مكثفة

وأشارت المحافظة، في بيان رسمي، إلى أن هذه الإجراءات جاءت في إطار تنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، لمواجهة الظواهر السلبية وتحقيق الانضباط بشاطئ بورسعيد والشوارع الحيوية.

مديرية الأمن

وأضافت أن الحملات جرى تنفيذها بالتنسيق مع مديرية أمن بورسعيد بقيادة وإشراف اللواء محمد الجمسي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، في إطار خطة المحافظة للحفاظ على الأمن والانضباط خلال إجازة العيد.

استمرار الحملات

وشددت محافظة بورسعيد على استمرار الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات محافظ بورسعيد بعدم التهاون مع أي مخالفة.

المظهر الحضاري

وأكدت المحافظة على اتخاذ الإجراءات الفورية ضد المخالفين، بما يسهم في الحفاظ على الوجه الحضاري للمدينة، وتحقيق الانضباط العام، وتوفير الراحة والأمان للمواطنين والزائرين.

