"شقاوة" تنتهي بكارثة.. حبس أب متهم بإنهاء حياة طفلته بالفيوم

كتب : حسين فتحي

08:39 م 31/05/2026

حبس أب متهم بقتل طفلته في الفيوم

أمرت نيابة مركز سنورس بمحافظة الفيوم، مساء الأحد، بحبس الأب المتهم بإنهاء حياة طفلته "سما محمد محمد أبو طناش" (10 سنوات) لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك عقب اعترافه بارتكاب الواقعة وإجراء معاينة تصويرية للجريمة داخل منزل الأسرة تحت حراسة أمنية مشددة.

اعترافات المتهم وتمثيل الجريمة

مثل الأب كيفية ارتكابه الواقعة داخل منزله، موضحًا تفاصيل اعتدائه على طفلته حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وذلك في حضور جهات التحقيق.

تفاصيل الواقعة

كشفت التحقيقات أن الطفلة كانت تقيم مع والدها بعد انفصال والديها، بينما تقيم والدتها في مكان آخر.
وأوضحت التحريات أن الأب اعتدى عليها بدافع ما وصفه بـ"شقاوتها"، حيث وجه لها ضربة قوية على الرأس وتعدى عليها بالضرب في أماكن متفرقة من جسدها، ما أدى إلى وفاتها في الحال قبل وصولها إلى مستشفى سنورس المركزي.

بلاغ الأجهزة الأمنية

وكان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد فؤاد، مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بوصول الطفلة جثة هامدة إلى المستشفى وبها آثار اعتداء.

ضبط المتهم وكشف ملابسات الجريمة

تم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد حسن عبد الغفار، رئيس المباحث الجنائية، والذي نجح في كشف ملابسات الواقعة والتوصل إلى أن الأب هو مرتكب الجريمة، وتم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابها.

