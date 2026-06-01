أعلنت إدارة المنطقة الثانية للتأمين الصحي بمدينة دسوق في كفر الشيخ، اليوم الإثنين، بدء العمل رسميًا بعيادة عثمان بن عفان الجديدة اعتبارًا من اليوم 1 يونيو 2025 وذلك في إطار تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى الرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحي.

يأتي افتتاح المقر الجديد لعيادة عثمان بن عفان ضمن جهود التأمين الصحي لتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية وتقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين، بما يسهم في تحسين تجربة المتعاملين مع منظومة التأمين الصحي وتوفير بيئة مناسبة لتلقي الخدمات الطبية.

أكدت الإدارة، في بيان توعوي موجه للمواطنين المنتفعين من التأمين الصحي أن تقديم الخدمات الطبية سوف يُوزع بين المقر الجديد والمقر القديم وفقًا للفئات المستفيدة، بهدف ضمان سهولة حصول المواطنين على الخدمات دون تكدس أو معوقات.

أوضحت الإدارة أن المنتفعين من فئات الموظفون، وأصحاب المعاشات، والأرامل، العاملون بالقطاع الخاص سوف يتلقون الخدمات الطبية من خلال المقر الجديد لعيادة عثمان بن عفان الكائن بناحية كوبري المدير بمدينة دسوق، بينما تقدم الخدمات الطبية الخاصة بفئات الأطفال، والطلاب اللجان الطبية سوف تستمر بالمقر القديم للعيادة بطريق السلخانة.