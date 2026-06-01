حروق من الدرجة الأولى.. إصابة ربة منزل في حريق منزل بالوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

04:33 ص 01/06/2026

سيارات الحماية المدنية

أصيبت ربة منزل، قبل قليل، إثر اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، حريق داخل منزل بقرية عزب القصر التابعة لمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، مما أدى إلى إصابة ربة منزل بحروق في الساق.

تلقى اللواء وليد منصور مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغا بنشوب حريق منزل داخل قرية عزب القصر بمركز الداخلة.

على الفور انتقلت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، إذ تبين من الفحص الأولي، أن الحريق نشب داخل منزل مكون من طابقين بقرية عزب القصر، وأسفر عن إصابة ربة منزل تُدعى "ن. أ. أ"، 23 عامًا، بجروح وحروق من الدرجة الأولى والثانية بالساق اليمنى، وجرى التعامل مع الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ونجحت قوات الحماية المدنية في إخماد حريق المنزل والسيطرة على مصدر النيران، قبل امتدادها إلى باقي أجزاء المنزل أو المناطق السكنية المحيطة داخل قرية عزب القصر بمركز الداخلة.

تم تحرير محضر بالحريق، وأخطرت الجهات المختصة النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مع انتداب الأدلة الجنائية لبيان أسباب الحريق وتحديد ملابساته وظروف اندلاعه.

