أكدت سمر الموافي، رئيس مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمدينة لم تتلق أي شكاوى أو إخطارات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال التنسيق المستمر بين غرفة عمليات المدينة والأجهزة التنفيذية وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

درجة الاستعداد

وأشارت إلى أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى طوال أيام عيد الأضحى المبارك، مع استمرار انعقاد غرفة العمليات على مدار الساعة لمتابعة الموقف أولًا بأول والتعامل الفوري مع أي مستجدات.

النظافة والتجميل

وأوضحت أن الأجهزة التنفيذية بالمدينة كثفت حملات النظافة بمختلف الشوارع والميادين والحدائق العامة والمتنزهات، إلى جانب شاطئ المدينة، للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي خلال فترة العيد.

غرفة عمليات

وأكدت أن غرفة العمليات الرئيسية عملت على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين، مع الجاهزية الكاملة لكافة الأجهزة التنفيذية للتعامل مع أي بلاغات أو شكاوى محتملة خلال إجازة العيد، لافتة أن المدينة شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين القادمين من مختلف المحافظات، وسط أجواء من البهجة والفرحة التي سادت شوارع وميادين المدينة طوال أيام عيد الأضحى المبارك.