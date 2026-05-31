إعلان

عيد بلا شكاوى في بورفؤاد.. غرفة العمليات تواصل العمل دون بلاغات

كتب : طارق الرفاعي

06:00 ص 31/05/2026

جبال الملح في بورفؤاد خلال العيد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكدت سمر الموافي، رئيس مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمدينة لم تتلق أي شكاوى أو إخطارات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال التنسيق المستمر بين غرفة عمليات المدينة والأجهزة التنفيذية وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

درجة الاستعداد

وأشارت إلى أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى طوال أيام عيد الأضحى المبارك، مع استمرار انعقاد غرفة العمليات على مدار الساعة لمتابعة الموقف أولًا بأول والتعامل الفوري مع أي مستجدات.

النظافة والتجميل

وأوضحت أن الأجهزة التنفيذية بالمدينة كثفت حملات النظافة بمختلف الشوارع والميادين والحدائق العامة والمتنزهات، إلى جانب شاطئ المدينة، للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي خلال فترة العيد.

غرفة عمليات

وأكدت أن غرفة العمليات الرئيسية عملت على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين، مع الجاهزية الكاملة لكافة الأجهزة التنفيذية للتعامل مع أي بلاغات أو شكاوى محتملة خلال إجازة العيد، لافتة أن المدينة شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين القادمين من مختلف المحافظات، وسط أجواء من البهجة والفرحة التي سادت شوارع وميادين المدينة طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بورفؤاد بورسعيد محافظة بورسعيد غرفة عمليات عيد الأضحى

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

صحيفة إيطالية تكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع فان بوميل لخلافة توروب
رياضة محلية

صحيفة إيطالية تكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع فان بوميل لخلافة توروب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 31-5: تغييرات في حياة هذا البرج.. وتحذير لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 31-5: تغييرات في حياة هذا البرج.. وتحذير لهؤلاء
سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 31-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 31-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
حدث بالفن| عودة نجم لطليقته وحقيقة انفصال نجمة ووفاة والد مطرب مهرجانات
زووم

حدث بالفن| عودة نجم لطليقته وحقيقة انفصال نجمة ووفاة والد مطرب مهرجانات

بسبب زيادة النفقة.. زينة تخرج عن صمتها وتوجه رسالة غامضة:" منتهى الرخص"
زووم

بسبب زيادة النفقة.. زينة تخرج عن صمتها وتوجه رسالة غامضة:" منتهى الرخص"

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان