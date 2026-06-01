أعد الدكتور محمد عبدالمعطي سمرة، أستاذ طب الأورام وأمراض الدم السرطانية، عميد معهد الأورام، موضوعًا علميًا عن دواعي إجراء زرع النخاع العظمي من متبرع حيث تُجرى زراعة النخاع من متبرع لاستبدال نخاع العظم المريض أو التالف لدى المتلقي بخلايا جذعية سليمة، ويتم اللجوء لهذا الإجراء لعلاج بعض الأمراض المستعصية.

وأضاف أبو سمرة أنه تستدعي هذه الحالات الطبية استبدال النخاع عبر متبرع من أجل تحقيق هدفين أساسيين توليد نخاع عظم جديد بالسماح للخلايا الجذعية المزروعة بالنمو وإنتاج خلايا دم حمراء، وخلايا دم بيضاء، وصفائح دموية سليمة، ومحاربة المرض وتُعرف بتأثير (الطعمة مقابل الورم)، حيث تهاجم الخلايا المناعية الخاصة بالمتبرع أي خلايا سرطانية متبقية لدى المريض.

وبحسب أستاذ طب الأورام وأمراض الدم السرطانية، تشمل أبرز الأمراض والحالات التي تتطلب زراع نخاع من متبرع ما يلي:

1. سرطانات الدم:

* سرطانات الدم (اللوكيميا): مثل اللوكيميا الميلودية الحادة (AML) و اللوكيميا الليمفاوية الحادة (ALL).

* تليف النخاع العظمي (PMF)

2. أمراض فشل نخاع العظم:

* فقر الدم اللاتنسجي (فشل النخاع) (Aplastic Anemia): حالة يفشل فيها النخاع في إنتاج خلايا دم جديدة.

* متلازمة خلل التنسج النقوي (MDS): اضطرابات تؤدي إلى خلل في تكوين خلايا الدم السليمة داخل النخاع.

3. أمراض الدم واضطرابات نقص المناعة:

* أنيميا البحر المتوسط (الثلاسيميا): اعتلالات الهيموجلوبين التي تتطلب عمليات نقل دم متكررة.

* فقر الدم المنجلي: اضطراب وراثي يسبب تشوه خلايا الدم الحمراء.

* نقص المناعة المشترك الشديد (SCID): اضطرابات وراثية تعرض الأطفال لخطر الإصابة بالعدوى الشديدة.

