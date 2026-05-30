إعلان

بطولة على الشاطئ.. إنقاذ طفل من الغرق خلف نادي الصيد ببورسعيد (صور)

كتب : طارق الرفاعي

06:39 م 30/05/2026 تعديل في 06:39 م
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    الطفل لحظة إنقاذه
  • عرض 3 صورة
    منقذ شاطئ بورسعيد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت إدارة السياحة والمصيف والشاطئ بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، تسجيل أول حالة إنقاذ من الغرق خلال موسم صيف 2026، وذلك بنطاق حي الشرق خلف نادي الصيد.

تدخل سريع أنقذ الطفل

وأوضحت الإدارة، في بيان لها، أن الكابتن مهدي، أحد منقذي الشاطئ، تمكن من إنقاذ طفل من الغرق وإخراجه من المياه في الوقت المناسب، قبل أن يبادر بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة له فور انتشاله.

تسليم الطفل للإسعاف

وجرى تسليم الطفل إلى وحدة الإسعاف المتواجدة بالشاطئ لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، والتأكد من استقرار حالته الصحية، في إطار الاستجابة السريعة للحالات الطارئة على الشاطئ.

الطفل يغادر مع أسرته بحالة جيدة

وأكدت إدارة السياحة والمصيف والشاطئ أن الطفل يتمتع حاليًا بصحة جيدة، وغادر الشاطئ برفقة أسرته بعد الاطمئنان الكامل على حالته الصحية.

ويأتي ذلك في إطار الاستعدادات المكثفة التي تشهدها شواطئ بورسعيد خلال موسم الصيف، لضمان سلامة المصطافين والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شاطئ بورسعيد إنقاذ طفل بورسعيد إدارة السياحة والمصيف

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

تقارير أمريكية: صاروخ صيني وراء إسقاط مقاتلة أمريكية فوق إيران
شئون عربية و دولية

تقارير أمريكية: صاروخ صيني وراء إسقاط مقاتلة أمريكية فوق إيران
ناتالي جريس تتحدث عن تجربتها مع فيلم The Mummy وتصفها بـ الحلم
أجنبي

ناتالي جريس تتحدث عن تجربتها مع فيلم The Mummy وتصفها بـ الحلم
طبيبة تحذر من تناول مشروبات شهيرة أثناء موجة الحر.. ماذا تفعل بجسمك؟
نصائح طبية

طبيبة تحذر من تناول مشروبات شهيرة أثناء موجة الحر.. ماذا تفعل بجسمك؟
استعدادًا لعودة الحجاج.. "الصحة" تراجع إجراءات الحجر الصحي بمطار القاهرة
أخبار مصر

استعدادًا لعودة الحجاج.. "الصحة" تراجع إجراءات الحجر الصحي بمطار القاهرة
وزير الحرب الأمريكي: الجيش مستعد لاستئناف القتال مع إيران
شئون عربية و دولية

وزير الحرب الأمريكي: الجيش مستعد لاستئناف القتال مع إيران

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان