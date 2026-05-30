إقبال ملحوظ على مراكز الشباب بالمنيا في ختام عيد الأضحى - صور

أعلنت إدارة السياحة والمصيف والشاطئ بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، تسجيل أول حالة إنقاذ من الغرق خلال موسم صيف 2026، وذلك بنطاق حي الشرق خلف نادي الصيد.

تدخل سريع أنقذ الطفل

وأوضحت الإدارة، في بيان لها، أن الكابتن مهدي، أحد منقذي الشاطئ، تمكن من إنقاذ طفل من الغرق وإخراجه من المياه في الوقت المناسب، قبل أن يبادر بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة له فور انتشاله.

تسليم الطفل للإسعاف

وجرى تسليم الطفل إلى وحدة الإسعاف المتواجدة بالشاطئ لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، والتأكد من استقرار حالته الصحية، في إطار الاستجابة السريعة للحالات الطارئة على الشاطئ.

الطفل يغادر مع أسرته بحالة جيدة

وأكدت إدارة السياحة والمصيف والشاطئ أن الطفل يتمتع حاليًا بصحة جيدة، وغادر الشاطئ برفقة أسرته بعد الاطمئنان الكامل على حالته الصحية.

ويأتي ذلك في إطار الاستعدادات المكثفة التي تشهدها شواطئ بورسعيد خلال موسم الصيف، لضمان سلامة المصطافين والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة.