إعلان

الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق كافتيريا بشاطئ بورسعيد - صور

كتب : طارق الرفاعي

09:00 م 31/05/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    حريق كافتيريا على شاطئ بورسعيد
  • عرض 3 صورة
    حريق كافتيريا على شاطئ بورسعيد ١

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سيطر رجال إدارة الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الأحد، على حريق اندلع بإحدى الكافتيريات الواقعة على شاطئ بورسعيد، دون امتداد النيران إلى المنشآت المجاورة.

سيارات إطفاء
تلقت إدارة الحماية المدنية بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل كافتيريا بشاطئ بورسعيد، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحريق.

السيطرة على النيران

وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده قبل انتقاله إلى الكافتيريات المجاورة، فيما تواصل فرق الحماية المدنية تنفيذ أعمال التبريد لضمان عدم تجدد اشتعال النيران.

أسباب الحريق

وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع حصر التلفيات الناجمة عن الحريق، وبدء الفحص للوقوف على ملابساته وأسبابه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بورسعيد حريق بورسعيد شاطئ بورسعيد الحماية المدنية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بعد الإخفاق في نصف النهائي.. الأهلي يسقط مجدداً أمام أهلي بنغازي في مباراة
رياضة عربية وعالمية

بعد الإخفاق في نصف النهائي.. الأهلي يسقط مجدداً أمام أهلي بنغازي في مباراة
بدءًا من الاثنين.. زيادة أسعار زيوت كاسترول لمحركات السيارات في مصر - قائمة
أخبار السيارات

بدءًا من الاثنين.. زيادة أسعار زيوت كاسترول لمحركات السيارات في مصر - قائمة
حمو بيكا يتلقى واجب العزاء في وفاة والده بالإسكندرية - فيديو وصور
أخبار المحافظات

حمو بيكا يتلقى واجب العزاء في وفاة والده بالإسكندرية - فيديو وصور
رانيا منصور تنشر صورًا جديدة من عيد ميلاد ابنتها توانا
زووم

رانيا منصور تنشر صورًا جديدة من عيد ميلاد ابنتها توانا
حقيقة تعديل مصروفات المدارس الخاصة والدولية.. التعليم يحسم الجدل
مدارس

حقيقة تعديل مصروفات المدارس الخاصة والدولية.. التعليم يحسم الجدل

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

"قصر قرطام".. كيف فجر خلافات الحركة المدنية؟- التفاصيل الكاملة للأزمة
قناة مجانية تنقل مباراة منتخب مصر والبرازيل استعدادًا لكأس العالم 2026