سيطر رجال إدارة الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الأحد، على حريق اندلع بإحدى الكافتيريات الواقعة على شاطئ بورسعيد، دون امتداد النيران إلى المنشآت المجاورة.

سيارات إطفاء

تلقت إدارة الحماية المدنية بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل كافتيريا بشاطئ بورسعيد، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحريق.

السيطرة على النيران

وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده قبل انتقاله إلى الكافتيريات المجاورة، فيما تواصل فرق الحماية المدنية تنفيذ أعمال التبريد لضمان عدم تجدد اشتعال النيران.

أسباب الحريق

وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع حصر التلفيات الناجمة عن الحريق، وبدء الفحص للوقوف على ملابساته وأسبابه.