رصد عدد من الصيادين بمحافظة جنوب سيناء ظهور أحد أنواع الدلافين في مياه البحر بمنطقة "الكنيسة" التابعة لمدينة الطور، اليوم الأحد، خلال قيامهم برحلة صيد بحرية، حيث اقترب من المراكب وقام بحركات بهلوانية داخل المياه.

ظهور دولفين قرب مراكب الصيادين

قال غريب حسان، صاحب أحد مراكب الصيد، إن خليجي العقبة والسويس يشهدان ظهور العديد من أسراب الدلافين بمختلف أنواعها، والتي تقترب من مراكب الصيد في مشهد اعتاد عليه الصيادون دون أن تمثل أي خطورة، مؤكدًا أن الدلافين التي تظهر بالبحر الأحمر تُعد كائنات ودودة تجاه الإنسان.

دلافين سريعة ونشطة

وأوضح "حسان" أنه خلال رحلات الصيد في هذه المنطقة جرى رصد العديد من أسراب الدلافين، خاصة الأنواع السريعة والنشطة، التي تتميز بالقفز ومرافقة الأمواج، وتتحرك عادة في مجموعات كبيرة.

ظهور دولفين "ريسو" النادر بدهب

وأشار إلى أنه تم رصد دولفين من نوع "ريسو" النادر مطلع الشهر الماضي بمدينة دهب، وهو من الأنواع كبيرة الحجم التي نادرًا ما تقترب من الشواطئ، إلا أنه أثار إعجاب الزائرين والسائحين الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية له.

مؤشر على تنوع بيئي بالبحر الأحمر

ومن جانبه، أوضح مصدر بوزارة البيئة أن ظهور الدلافين في البحر الأحمر يُعد مؤشرًا على التنوع البيولوجي في المنطقة، مؤكدًا أن الدولفين كائن اجتماعي يعيش في مجموعات، وأن ظهوره بشكل متكرر يعكس توازن النظام البيئي في خليجي العقبة والسويس.