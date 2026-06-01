تنسيق 2026.. كل ما تريد معرفته عن مصروفات وكليات جامعة السلام بالغربية

كتب : عمر صبري

06:30 ص 01/06/2026

جامعة السلام

أعلن الموقع الإلكتروني الرسمي لجامعة السلام في محافظة الغربية تفاصيل وقيمة رسوم ومصروفات 2026 للطلاب المصريين حاملي شهادات الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية.

وبجانب المصروفات الأساسية، أشارت جامعة السلام إلى رسوم إضافية هي رسوم القبول، وAdministrative Fees، رسوم المعامل، التربية العسكرية، وفيما يلي مصروفات جامعة السلام 2026 بتنسيق الجامعات الخاصة:

كلية طب الفم والأسنان 195 ألف جنيه

كلية العلاج الطبيعي 140 ألف جنيه

كلية الصيدلة الإكلينيكي 152 ألف جنيه

كلية الصيدلة فارم دي 140 ألف جنيه

كلية التمريض 85 ألف جنيه

كلية الفنون التطبيقية 75 ألف جنيه

كلية الهندسة 110 ألف جنيه

