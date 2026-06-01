إعلان

الجيش الأمريكي: الضربات في جوروك وقشم ردا على الأعمال العدائية الإيرانية

كتب : وكالات

06:50 ص 01/06/2026

الجيش الأمريكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق الجيش الأمريكي، اليوم الاثنين، على الضربات التي نفذها في منطقتي جوروك وقشم، مؤكدا أنها جاءت ردًا على الأعمال العدائية الإيرانية التي شملت إسقاط طائرة أمريكية مسيّرة من طراز "إم كيو 1"، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الاثنين، أنها نفذت ضربات دفاعية على رادارات ومواقع قيادة وسيطرة للمسيرات في منطقتي جوروك وقشم في إيران.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إن الضربات تم تنفيذها يومي السبت والأحد ردا على إسقاط إيران مسيرة أمريكية فوق المياه الدولية، مشيرة إلى أنه دمرت دفاعات جوية ومحطة تحكم أرضية إيرانية ومسيرتين شكلتا خطرا على حركة الملاحة.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية، أنها لم تسجل أي إصابات أو أضرار في صفوف الجنود الأمريكيين جراء العمليات الأخيرة، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش الأمريكي الأعمال العدائية الإيرانية الحرس الثوري هجوم أمريكي على إيران حرب إيران إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

الكويت تُعلن التصدي لهجمات صاروخية ومسيّرات معادية
شئون عربية و دولية

الكويت تُعلن التصدي لهجمات صاروخية ومسيّرات معادية
بعد الإخفاق في نصف النهائي.. الأهلي يسقط مجدداً أمام أهلي بنغازي في مباراة
رياضة عربية وعالمية

بعد الإخفاق في نصف النهائي.. الأهلي يسقط مجدداً أمام أهلي بنغازي في مباراة
تعرف على أبرز 3 أمراض وحالات تتطلب عمليات زراعة نخاع من متبرع
جامعات ومعاهد

تعرف على أبرز 3 أمراض وحالات تتطلب عمليات زراعة نخاع من متبرع
متحدث الصحة يكشف تفاصيل أزمة انقطاع التيار بمستشفى أم المصريين
أخبار مصر

متحدث الصحة يكشف تفاصيل أزمة انقطاع التيار بمستشفى أم المصريين
استهدفت رادار ومراكز تحكم للطائرات.. تفاصيل قصف الجيش الأمريكي لمواقع في
شئون عربية و دولية

استهدفت رادار ومراكز تحكم للطائرات.. تفاصيل قصف الجيش الأمريكي لمواقع في

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان