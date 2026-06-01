علق الجيش الأمريكي، اليوم الاثنين، على الضربات التي نفذها في منطقتي جوروك وقشم، مؤكدا أنها جاءت ردًا على الأعمال العدائية الإيرانية التي شملت إسقاط طائرة أمريكية مسيّرة من طراز "إم كيو 1"، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الاثنين، أنها نفذت ضربات دفاعية على رادارات ومواقع قيادة وسيطرة للمسيرات في منطقتي جوروك وقشم في إيران.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إن الضربات تم تنفيذها يومي السبت والأحد ردا على إسقاط إيران مسيرة أمريكية فوق المياه الدولية، مشيرة إلى أنه دمرت دفاعات جوية ومحطة تحكم أرضية إيرانية ومسيرتين شكلتا خطرا على حركة الملاحة.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية، أنها لم تسجل أي إصابات أو أضرار في صفوف الجنود الأمريكيين جراء العمليات الأخيرة، وفقا لروسيا اليوم.