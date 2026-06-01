الكويت تُعلن التصدي لهجمات صاروخية ومسيّرات معادية

كتب : وكالات

06:39 ص 01/06/2026

الدفاعات الجوية

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، صباح اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية تستهدف البلاد.

أكدت الأركان العامة للجيش الكويتي، أن أصوات الانفجارات التي قد تسمع في بعض المناطق ناتجة عن عمليات اعتراض تنفذها منظومات الدفاع الجوي للتعامل مع الأهداف المعادية.

دعت السلطات المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، ومتابعة البيانات الرسمية بشأن تطورات الوضع، وفقا لسكاي نيوز.

