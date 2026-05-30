لافتات تحذيرية على الشواطئ.. اضطراب حالة البحر فى جنوب سيناء -صور

كتب : رضا السيد

10:14 ص 30/05/2026
    حالة الطقس
    الأجواء بجنوب سيناء
    حالة الطقي في رابع أيام العيد
    لافتات تحذيرية على الشواطئ
    الطقس بجنوب سيناء
    لافتات تحذيرية

أعلنت محافظة جنوب سيناء حالة الطوارئ القصوى، نتيجة لنشاط الرياح، واضطراب حالة البحر، تزامنًا مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.

طقس حار ونشاط الرياح

ويسود محافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، طقس حار نهارا معتدل ليلا وفي الصباح الباكر، مع وجود نشاط ملحوظ للرياح التي تتجاوز سرعتها 30 كيلو في الساعة.

رياح غير مثيرة للرمال

وأكد مركز إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، أن الرياح التي تتعرض لها المحافظة غير مثيرة للرمال، ولكنها ساهمت في تلطيف درجة الحرارة بمعدل 3 درجات عن المتوقع، مشيرا إلى أن جميع الطرق الدولية والرئيسية تعمل بشكل طبيعي.

رفع حالة الطوارئ القصوى

وأوضح بيان المركز أنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة المدن، لمجابهة تداعيات نشاط الرياح وتأثيرها على حالة البحر، والتنسيق مع رؤساء المدن لمتابعة الشواطئ ووضع لافتات تحذيرية لمنع نزول المواطنين والزائرين بالشواطئ التي تشكل خطورة على حياتهم، وأيضًا عدم النزول في حالة عدم تواجد منقذين بالشواطئ المفتوحة.

الملاحة البحرية تسير بشكل طبيعي

وأشار إلى أن اتجاه الرياح بالبحر شمالية غربية، ويتراوح ارتفاع الأمواج به من 1,5 إلى 2,5 متر، مما جعل حالة البحر غير مستقرة، مؤكدًا أن حالة الملاحة داخل الموانئ البحرية تسير بشكل طبيعي حتى الآن، والسائحين يستمتعون بممارسة الأنشطة البحرية.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة، أكد المركز أن درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 33 والصغرى 28، وفي مدينة رأس سدر العظمى 34 والصغرى 22، والعظمى في طابا 31 والصغرى 20، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معدل في درجات الحرارة حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بها 27 والصغرى 15، بينما سجلت مدينة شرم الشيخ أعلى معدل في درجات الحرارة، وبلغت درجة الحرارة العظمى بها 34 والصغرى 26

