تطرح الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين 1 يونيو 2026، قائمة أسعار جديدة للخضروات والفاكهة داخل منفذ الفرافرة، في إطار جهودها لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة وجودة مناسبة للمواطنين.

أسعار الخضروات في القائمة المعلنة

شملت قائمة منفذ الفرافرة عددًا من أصناف الخضروات اليومية التي يعتمد عليها الأهالي بشكل مستمر، إذ بلغ سعر كيلو الطماطم 25 جنيهًا، والخيار 20 جنيهًا، والباذنجان 15 جنيهًا، بينما سجل البصل 10 جنيهات ليكون من أقل الأصناف سعرًا في القائمة المعلنة.

وأكد سلامة محمد الحريتي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة، أن طرح الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة يأتي استجابة لاحتياجات المواطنين، ودعمًا لجهود محافظة الوادي الجديد في تخفيف الأعباء المعيشية، خاصة مع زيادة الطلب على السلع الأساسية داخل الأسواق.

الفاكهة بأسعار مناسبة في الوادي الجديد

وفيما يخص الفاكهة، تضمنت القائمة عنبًا بسعر 35 جنيهًا للكيلو، ومانجو بسعر 60 جنيهًا، إلى جانب الكانتلوب بسعر 15 جنيهًا، ضمن أصناف الخضروات والفاكهة التي يوفرها منفذ الفرافرة للمواطنين بأسعار مخفضة.

موقعا البيع في الفرافرة والكفاح

وأوضح رئيس المركز أن عملية البيع تتم من خلال موقعين رئيسيين؛ الأول داخل مدينة الفرافرة بميدان عمر عامر المعروف باسم "الشاشة"، والثاني في قرية الكفاح أمام الوحدة الصحية، بما يوسع نطاق الاستفادة ويتيح وصول السلع إلى أهالي المدينة والقرى التابعة لها.