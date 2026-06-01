إعلان

الجيش الأمريكي: نفذنا ضربات دفاعية على مواقع في منطقتي جوروك وقشم بـ إيران

كتب : وكالات

06:40 ص 01/06/2026

القيادة المركزية الأمريكية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الاثنين، أنها نفذت ضربات دفاعية على رادارات ومواقع قيادة وسيطرة للمسيرات في منطقتي جوروك وقشم في إيران.

قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن الضربات تم تنفيذها يومي السبت والأحد ردا على إسقاط إيران مسيرة أمريكية فوق المياه الدولية، مشيرة إلى أنه دمرت دفاعات جوية ومحطة تحكم أرضية إيرانية ومسيرتين شكلتا خطرا على حركة الملاحة.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية، أنها لم تسجل أي إصابات أو أضرار في صفوف الجنود الأمريكيين جراء العمليات الأخيرة، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القيادة المركزية الأمريكية الجيش الأمريكي ضربات دفاعية على إيران هجوم أمريكي على إيران إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

في موسمه.. 5 علامات تكشف لك البطيخة الحمراء
نصائح طبية

في موسمه.. 5 علامات تكشف لك البطيخة الحمراء
الكويت تُعلن التصدي لهجمات صاروخية ومسيّرات معادية
شئون عربية و دولية

الكويت تُعلن التصدي لهجمات صاروخية ومسيّرات معادية
المراوح أم التكييف في الطقس الحار.. أيهما الأفضل لصحتك؟
نصائح طبية

المراوح أم التكييف في الطقس الحار.. أيهما الأفضل لصحتك؟
تعرف على أبرز 3 أمراض وحالات تتطلب عمليات زراعة نخاع من متبرع
جامعات ومعاهد

تعرف على أبرز 3 أمراض وحالات تتطلب عمليات زراعة نخاع من متبرع
رسمياً.. ليفربول يعلن رحيل نجمه الثالث عن صفوف الفريق
رياضة عربية وعالمية

رسمياً.. ليفربول يعلن رحيل نجمه الثالث عن صفوف الفريق

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان