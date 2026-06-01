أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الاثنين، أنها نفذت ضربات دفاعية على رادارات ومواقع قيادة وسيطرة للمسيرات في منطقتي جوروك وقشم في إيران.

قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن الضربات تم تنفيذها يومي السبت والأحد ردا على إسقاط إيران مسيرة أمريكية فوق المياه الدولية، مشيرة إلى أنه دمرت دفاعات جوية ومحطة تحكم أرضية إيرانية ومسيرتين شكلتا خطرا على حركة الملاحة.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية، أنها لم تسجل أي إصابات أو أضرار في صفوف الجنود الأمريكيين جراء العمليات الأخيرة، وفقا لروسيا اليوم.