الحرس الثوري: استهدفنا قاعدة جوية استخدمت في الهجوم الأمريكي على إيران

كتب : وكالات

06:48 ص 01/06/2026

الحرس الثوري الإيراني

أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، أنه استهدف قاعدة جوية استخدمت في الهجوم الأمريكي على برج اتصالات في جزيرة سيريك جنوبي إيران، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل.

يذكر أن القيادة المركزية الأمريكية، أعلنت اليوم الاثنين، أنها نفذت ضربات دفاعية على رادارات ومواقع قيادة وسيطرة للمسيرات في منطقتي جوروك وقشم في إيران.

قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن الضربات تم تنفيذها يومي السبت والأحد ردا على إسقاط إيران مسيرة أمريكية فوق المياه الدولية، مشيرة إلى أنه دمرت دفاعات جوية ومحطة تحكم أرضية إيرانية ومسيرتين شكلتا خطرا على حركة الملاحة.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية، أنها لم تسجل أي إصابات أو أضرار في صفوف الجنود الأمريكيين جراء العمليات الأخيرة، وفقا لروسيا اليوم.

