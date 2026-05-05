تنبيه عاجل.. قطع المياه عن قرى بـ8 مراكز في المنوفية اليوم

كتب : أحمد الباهي

04:00 ص 05/05/2026

أعلنت الجهات المختصة بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، عن قطع المياه عن عدد من القرى في عدة مراكز، وذلك في إطار أعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءة شبكات المياه.

مركز شبين الكوم

انقطاع المياه عن قرية السكرية.
مركز منوف
انقطاع المياه عن قرية سدود.
مركز قويسنا
القرى المتأثرة: أبو ذكري، أم خنان، دملو.
مركز تلا
انقطاع المياه عن قرى: سماليج، بمم، زاوية بمم.
مركز الشهداء
تشمل القرى: جزيرة الحجر، عمروس.
مركز الباجور
انقطاع المياه عن قرى: تلوانة، كفر الغنامية، شبرا زنجي، بهناي، مسجد الخضر.
مركز بركة السبع
القرى المتأثرة: الروضة، طوخ طنبشا.

مركز أشمون

انقطاع المياه عن قرى: كفر عون، النعناعية، منيل دويب، شنشور، محلة سبك، سبك الأحد.

مناشدة للمواطنين

ناشدت الجهات المعنية المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة الخدمة بشكل طبيعي.

