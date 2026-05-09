شهدت قضية رجل الأعمال المصري الراحل محمد الفايد تطورات جديدة، بعدما أعلنت هيئة التفتيش التابعة للشرطة البريطانية فتح تحقيق مع شرطي لا يزال على رأس عمله، إضافة إلى أربعة شرطيين سابقين، للاشتباه في تقاعسهم عن التعامل مع بلاغات تتعلق باعتداءات جنسية قدمت ضد الفايد خلال حياته، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي سياق متصل، كشفت متاجر هارودز في لندن عن صرف تعويضات كاملة لأكثر من 75 سيدة من ضحايا الاعتداءات الجنسية المرتبطة بمالكها السابق محمد الفايد، ضمن آلية تعويض خاصة أطلقتها المتاجر في مارس 2025.

وأوضحت المتاجر، في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، أن عدد طلبات التعويض المقدمة بلغ 259 طلباً، بينما لا تزال أكثر من 200 حالة أخرى قيد الدراسة والمراجعة حتى الآن.

من جانبها، أكدت الهيئة المستقلة لمراقبة عمل الشرطة البريطانية أن التحقيق الجاري يركز على كيفية تعامل العناصر الأمنية المعنية مع البلاغات التي تقدمت بها أربع ضحايا، وما إذا كان قد حدث تقصير في اتخاذ الإجراءات اللازمة آنذاك.