قطع المياه اليوم الخميس عن 10 قرى في المنوفية.. تعرف على المناطق المتأثرة

كتب : أحمد الباهي

03:00 ص 07/05/2026

تشهد عدد من قرى محافظة المنوفية، اليوم الخميس، انقطاعًا في خدمة مياه الشرب، ضمن أعمال الصيانة الدورية وغسيل الشبكات التي تستهدف تحسين جودة المياه ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين في مختلف المراكز.

المناطق المتأثرة بالانقطاع

يشمل الانقطاع قرى: برهيم بمركز منوف، وشرانيس والعجايزة وعرب الرمل بمركز قويسنا، وصفط جدام وكفر ربيع بمركز تلا، إلى جانب كفر داود والطرانة ومنشأة النور بمركز السادات، وبشتامي بمركز الشهداء، والقرنين وفيشا الصغرى بمركز الباجور، وهورين بمركز بركة السبع، وقرية مجيريا بمركز أشمون.

أسباب الانقطاع

تأتي هذه الانقطاعات في إطار خطة دورية تستهدف تنفيذ أعمال غسيل الشبكات وتطهير خطوط المياه، وهو ما قد يؤدي إلى ضعف أو انقطاع الخدمة بشكل مؤقت في بعض المناطق، وذلك بهدف التخلص من الرواسب وتحسين جودة المياه وضمان وصولها بشكل آمن وصحي للمواطنين.

تنبيهات مهمة للمواطنين

وتهيب الجهات المعنية بالمواطنين في القرى المتأثرة بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، خاصة أصحاب المخابز والمنشآت الحيوية، مع تجنب استخدام المياه أثناء أعمال الغسيل حتى وإن كانت متوفرة بالشبكة، نظرًا لاحتمالية وجود عكارة مؤقتة.

متابعة مستمرة لإنهاء الأعمال

تؤكد الجهات التنفيذية استمرار أعمال المتابعة الميدانية لضمان الانتهاء من عمليات الغسيل في التوقيتات المحددة، وإعادة ضخ المياه تدريجيًا عقب الانتهاء، مع التعامل الفوري مع أي شكاوى أو أعطال طارئة لضمان عودة الخدمة بأفضل جودة ممكنة.

