تشهد محافظة المنيا، اليوم الجمعة، ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة بمقدار 3 درجات، لتسود أجواء معتدلة على مختلف مراكز المحافظة التسع.

طقس معتدل نهارًا وبرودة ليلًا

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تشهد أغلب محافظات الجمهورية ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، مع طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، وحار خلال ساعات الظهيرة، بينما تنخفض الحرارة ليلًا لتصبح مائلة للبرودة.

شبورة مائية على الطرق

وأشارت الأرصاد إلى تكون شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مما يستوجب توخي الحذر أثناء القيادة.

درجات الحرارة بالمنيا

وتسجل درجات الحرارة بمحافظة المنيا اليوم الجمعة 31 درجة للعظمى و16 درجة للصغرى.