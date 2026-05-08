لمدة 16 ساعة.. قطع مياه الشرب عن عدة مناطق في الإسكندرية| تعرف عليها

كتب : محمد عامر , محمد البدري

01:09 م 08/05/2026

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية قطع المياه عن عدة مناطق حيوية غربي المحافظة لمدة 16 ساعة، اليوم الجمعة، بسبب كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي بطريق الإسكندرية – مطروح الساحلي.

خريطة المناطق المتضررة

وأوضحت الشركة أن خريطة المناطق المتأثرة تشمل " الدخيلة، العجمي مرورًا بكافة المناطق وصولاً إلى الكيلو 21 بطريق الإسكندرية – مطروح الساحلي غربي الإسكندرية.

توفير سيارات مياه

واعتذرت الشركة للمواطنين القاطنين في هذه المناطق عن انقطاع المياه خلال تلك الفترة، مشيرة إلى أنه سيجري توفير سيارات مياه لتلبية احتياجات المناطق المتضررة.

كسر خط مياه رئيسي

وكشفت الشركة أن سبب الانقطاع يعود إلى حدوث كسر مفاجئ للخط الناقل للمياه قطر 700 مم أمام محطة وقود موبيل بشارع القسم بطريق الإسكندرية مطروح الساحلي.

موعد عودة الخدمة

ووفقًا لبيان صادر عن شركة مياه الشرب بالإسكندرية، من المتوقع أن يبدأ الضخ التدريجي للمياه فور انتهاء أعمال الإصلاح التي قد تستغرق نحو 16 ساعة.

شركة مياه الشرب بالإسكندرية الإسكندرية العجمي قطع المياه

