أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية قطع المياه عن عدة مناطق حيوية غربي المحافظة لمدة 16 ساعة، اليوم الجمعة، بسبب كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي بطريق الإسكندرية – مطروح الساحلي.

خريطة المناطق المتضررة

وأوضحت الشركة أن خريطة المناطق المتأثرة تشمل " الدخيلة، العجمي مرورًا بكافة المناطق وصولاً إلى الكيلو 21 بطريق الإسكندرية – مطروح الساحلي غربي الإسكندرية.

توفير سيارات مياه

واعتذرت الشركة للمواطنين القاطنين في هذه المناطق عن انقطاع المياه خلال تلك الفترة، مشيرة إلى أنه سيجري توفير سيارات مياه لتلبية احتياجات المناطق المتضررة.

كسر خط مياه رئيسي

وكشفت الشركة أن سبب الانقطاع يعود إلى حدوث كسر مفاجئ للخط الناقل للمياه قطر 700 مم أمام محطة وقود موبيل بشارع القسم بطريق الإسكندرية مطروح الساحلي.

موعد عودة الخدمة

ووفقًا لبيان صادر عن شركة مياه الشرب بالإسكندرية، من المتوقع أن يبدأ الضخ التدريجي للمياه فور انتهاء أعمال الإصلاح التي قد تستغرق نحو 16 ساعة.