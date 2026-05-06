ظاهرة فلكية نادرة بالأقصر في 2 أغسطس

الشمس تغيب 6 دقائق.. الأقصر تترقب ظاهرة فلكية نادرة في أغسطس

كتب : محمد محروس

02:00 ص 06/05/2026

تستعد محافظة الأقصر لاستقبال حدث فلكي استثنائي يتمثل في اختفاء قرص الشمس وقت الغروب لمدة تصل إلى 6 دقائق، في ظاهرة نادرة ينتظرها علماء الفلك وعشاق الظواهر الطبيعية من مختلف أنحاء العالم وذلك يوم 2 أغسطس المقبل.
وقال محمد عثمان، رئيس جمعية التسويق للسياحة الثقافية بالأقصر إن هذا حدث استثنائي ومهم جداً ومن المتوقع أن يحدث رواج كبير للأقصر، مشيراً إلى أن شركات السياحة ستكثف برامجها، حيث تم إعداد رحلات خاصة لمتابعة الغروب من مواقع مميزة، إلى جانب تنظيم فعاليات ثقافية وعروض تعريفية بتاريخ المدينة، لربط الحدث الفلكي بعظمة الحضارة المصرية القديمة.

وفي السياق ذاته، أكد عالم الآثار المصري زاهي حواس أن العالم يترقب هذا الحدث الفريد، مشيرًا إلى أن مثل هذه الظواهر تمثل فرصة ذهبية للترويج للسياحة المصرية، خاصة في مدينة الأقصر التي تُعد أكبر متحف مفتوح في العالم.

وأضاف أنه يستعد للقيام بجولة ترويجية جديدة في الولايات المتحدة، يصحب خلالها عددًا من مؤلفاته حول تاريخ وآثار مصر القديمة، بهدف تعزيز الحضور الثقافي المصري عالميًا، وجذب المزيد من الاهتمام الدولي بالحضارة الفرعونية.

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار خطة شاملة لتعظيم الاستفادة من الأحداث الفريدة، ووضع الأقصر على خريطة السياحة العالمية ليس فقط كمقصد أثري، بل أيضًا كوجهة للظواهر الفلكية النادرة التي تجمع بين العلم والتاريخ في مشهد واحد.

