مصرع شابين غرقًا في نهر النيل بسوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

07:53 م 06/05/2026 تعديل في 07:53 م

شهدت مدينة جرجا جنوبي محافظة سوهاج حادثًا مأساويًا، حيث لقي شابان مصرعهما غرقًا في نهر النيل بجرجا جنوبي محافظة سوهاج، أثناء استحمامهما هربًا من حرارة الجو.

بلاغ وتحرك عاجل

تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج إخطارًا بغرق شابين بنهر النيل بدائرة مركز جرجا، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحادث.

انتشال الجثمانين

وبالفحص تبين غرق كل من "يوسف. ر" 23 عامًا، "فارس. م" 14 عامًا، يقيمان بشارع الجبانة بمدينة جرجا، حيث تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثتين، وتم نقلهما إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

الإجراءات القانونية

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة، التي باشرت التحقيقات.

