كشفت القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية، شيوي مين، عن وصول عدد السائحين الصينيين الوافدين إلى مصر إلى أكثر من 370 ألف سائح خلال العام الماضي.

وأكدت “شيوي مين” في تصريحات صحفية أن هذا التدفق السياحي يعكس عمق التبادل الحضاري بين البلدين، مشيرة إلى تنامي التعاون في مجالات البعثات الأثرية المشتركة والحوار الثقافي متعدد المستويات.

4 مدارس ثانوية لتدريس اللغة الصينية بالإسكندرية

وأعلنت القنصل العام ارتفاع عدد المدارس الثانوية التي تدرّس اللغة الصينية في مدينة الإسكندرية إلى 4 مدارس، وذلك بعد إدراج اللغة رسميًا ضمن منظومة التعليم المصري.

وأوضحت أن هذا التوسع التعليمي يعكس تزايد الاهتمام بالثقافة واللغة الصينية، بما يعزز التواصل الإنساني بين الجانبين ويخدم العلاقات الثنائية.

إعفاء جمركي واستثمارات بـ 3.8 مليار دولار

وأشارت القنصل العام إلى أن هذا التطور في العلاقات الثقافية يتزامن مع إجراءات اقتصادية كبرى، من بينها بدء تطبيق الصين سياسة الإعفاء الجمركي الصفري الشامل على الواردات المصرية ضمن 53 دولة أفريقية منذ مطلع مايو الجاري.

وكشفت أن الاستثمارات الصينية في منطقة “تيدا السويس” تجاوزت 3.8 مليار دولار، بمشاركة نحو 200 شركة وفرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل، بما يعزز التكامل مع “رؤية مصر 2030”.

إنجازات إنشائية وتحول نحو الطاقة الخضراء

وفي سياق متصل، نوهت شيوي مين بالانتهاء من الهيكل الرئيسي للبرج الأيقوني بمدينة العلمين الجديدة، باعتباره أعلى مبنى سكني خرساني في قارة أفريقيا.

كما أكدت التزام بلادها بدعم مشروعات الطاقة المتجددة في خليج السويس، للمساهمة في رفع نسبة الكهرباء المولدة من مصادر نظيفة إلى 42% قبل عام 2030.