أظهرت لقطات نشرها التلفزيون الإيراني الرسمي لحظة إطلاق مسيرات وصواريخ من وحدات الصواريخ والطائرات المسيرة التابعة للبحرية الإيرانية، التي ردت على ما وصفته بالأعمال العدوانية الأمريكية ضد ناقلات النفط الإيرانية.

تصريحات ترامب حول استمرار وقف إطلاق النار

في المقابل، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة "أيه بي سي نيوز"، الضربات الانتقامية ضد أهداف إيرانية بأنها "صفعة خفيفة"، مؤكدا أن وقف إطلاق النار في حرب إيران لا يزال قائما وقيد التنفيذ.

وأوضح ترامب أن ثلاث مدمرات أمريكية من "الطراز العالمي" عبرت بنجاح كبير مضيق هرمز تحت النيران، مشيرا إلى أن هذه السفن لم تتعرض لأي أضرار، بينما تكبد المهاجمون الإيرانيون خسائر كبيرة جراء المواجهة التي تندرج ضمن سياق صراع إيران وأمريكا.

The missile and drone units of the Iranian Navy have carried out a powerful response to the US enemy following their acts of aggression against Iranian oil tankers.



تفاصيل عبور المدمرات في ظل حرب إيران وأمريكا

أكد ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، أن المدمرات "يو إس إس تروكستون" و"يو إس إس ماسون" و"يو إس إس رافائيل بيرالتا" عبرت المضيق بنجاح، بينما تم تدمير المهاجمين الإيرانيين بالكامل مع العديد من القوارب الصغيرة التي يستخدمونها لتعويض بحريتهم التي قُطعت أوصالها تماما.

وذكر ترامب أن الصواريخ التي استهدفت المدمرات جرى إسقاطها بسهولة، كما تم إحراق الطائرات المسيرة في الجو، واصفا سقوطها في المحيط بأنه يشبه "فراشة تسقط إلى قبرها".

وحذر الرئيس الأمريكي من أن إيران تُقاد من قبل "مجانين" كانوا سيستخدمون سلاحا نوويا لو أتيحت لهم الفرصة، متوعدا بضربات أشد عنفا في المستقبل إذا لم يتم توقيع اتفاق ينهي حرب إيران وأمريكا بسرعة، قبل أن تنضم المدمرات إلى الحصار البحري الذي وصفه بأنه "جدار من الفولاذ".

الضربات الدفاعية وتصاعد المواجهة بين إيران وأمريكا

وصرح مسؤول أمريكي لشبكة "إن بي سي نيوز"، بأن الولايات المتحدة شنت ضربات على موقعين على الأقل في بندر عباس وجزيرة قشم يوم الخميس، مؤكدا أن هذه الضربات كانت دفاعية ولا تُعد استئنافا لعمليات قتالية كبيرة ضد طهران في إطار حرب إيران.

وأفاد مسؤولون أمريكيون لشبكة "سي بي إس نيوز"، بأن المدمرات الثلاث تعرضت لهجوم هو الأشد والأكثر استدامة، حيث اقتربت أسراب من الزوارق الهجومية الإيرانية السريعة لمسافة أجبرت السفن الحربية الأمريكية على فتح النار لإبعادها خلال عبورها مضيق هرمز.

بيان القيادة المركزية حول تطورات حرب إيران

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، تعرض المدمرات المذكورة لهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة والقوارب الصغيرة.

ورد الجيش الأمريكي باستهداف منشآت إيرانية شملت مواقع إطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ، فيما وصفته القيادة المركزية بأنه "ضربات دفاعية عن النفس" لضمان أمن القوات في ظل توترات إيران وأمريكا المستمرة.