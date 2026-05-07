شهدت مستشفيات جامعة بنها نجاح الفريق الطبي بقسم جراحة القلب والصدر في إجراء جراحة دقيقة لاستبدال الصمام المترالي لمريضة كانت تعاني من ضيق شديد، وذلك باستخدام تقنية “الشق الصدري الجانبي المحدود”، دون الحاجة إلى شق عظمة القص التقليدي.

دعم ومتابعة من إدارة الجامعة

جاء ذلك برعاية الأستاذ الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والأستاذ الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والأستاذ الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور إبراهيم قصب رئيس قسم جراحة القلب والصدر، والأستاذ الدكتور إيهاب سعيد رئيس قسم التخدير.

تقنية حديثة لتقليل الألم وتسريع التعافي

وأكدت إدارة المستشفيات أن التقنية الحديثة تعتمد على إجراء الجراحة من خلال فتحة صغيرة بين الضلوع، وهو ما يساهم في تقليل الألم بعد العملية، وتسريع فترة التعافي وعودة المريضة إلى حياتها الطبيعية مقارنة بالجراحات التقليدية.

الحالة الصحية للمريضة

وأوضح الفريق الطبي أن حالة المريضة مستقرة حاليًا، وتخضع للرعاية الطبية داخل عناية القلب والصدر، مع متابعة دقيقة من الأطقم الطبية.

الفريق الطبي المشارك في العملية

وضم الفريق الجراحي كلًا من الأستاذ الدكتور أحمد صبحي عمارة أستاذ جراحة القلب والصدر، والدكتورة نها عبد القادر المدرس بالقسم، والدكتورة هبة أبو الخير المدرس المساعد، والدكتور عمر عماد الطبيب المقيم.

كما وجهت إدارة المستشفيات الشكر لفريق التخدير المكون من الدكتور إسلام والدكتورة جينا والدكتورة دينا، إلى جانب طاقم التمريض بالعمليات وعناية جراحة القلب، تقديرًا لجهودهم في تقديم أفضل رعاية صحية للمرضى.