تواصل محافظة الفيوم تحقيق معدلات مرتفعة في توريد محصول القمح، حيث كشف المهندس جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، عن انتظام عمليات الاستلام بمختلف مواقع التخزين، ضمن موسم “الذهب الأصفر” لعام 2026.

وأوضح وكيل الوزارة أن إجمالي الكميات الموردة منذ بداية الموسم وحتى اليوم بلغ نحو 98 ألفًا و65 طنًا من القمح المحلي.

خريطة توزيع التوريد ومواقع الاستلام

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أن عمليات التوريد تتم عبر منظومة متكاملة تشمل الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وشركة مطاحن مصر الوسطى، والبنك الزراعي المصري.

الصوامع الأكثر استقبالًا للقمح

وأضاف وكيل الوزارة، أن صوامع قصر الباسل والصوامع المعدنية تصدرت مواقع الاستقبال، تلتها صوامع طامية وشونة أبشواي، مع تشغيل كافة المواقع بكفاءة عالية.

كما تعمل هناجر تطون ودانيال وطامية بكامل طاقتها الاستيعابية لدعم منظومة التخزين داخل المحافظة.

رقابة مشددة وتيسيرات للمزارعين

وأكد المهندس جمعة عبد الحفيظ أن لجان الاستلام تتابع جودة الأقماح وفق المعايير الفنية المعتمدة، لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية.

وشدد على أن الهدف الأساسي هو تذليل العقبات أمام المزارعين، وتسريع إجراءات صرف المستحقات المالية دون تأخير.

دعم المخزون الاستراتيجي

وتُعد محافظة الفيوم من المحافظات الزراعية البارزة في إنتاج القمح، حيث تستهدف مديرية التموين استغلال السعات التخزينية المتاحة لتعزيز المخزون الاستراتيجي وتأمين احتياجات المحافظة.

وتواصل غرف العمليات متابعة حركة التوريد بشكل يومي للتعامل الفوري مع أي معوقات، بما يضمن نجاح الموسم ودعم منظومة الأمن الغذائي.