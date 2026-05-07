بالصور- ضبط شحنة دجاج نافق بالفيوم كانت في طريقها للتصنيع ببني سويف

كتب : حسين فتحي

11:46 م 07/05/2026
    جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين بالفيوم 2
    ضبط أكثر من 2 طن دجاج نافق بالفيوم
    ضبط دجاج نافق بالفيوم

في ضربة استباقية لمافيا الأغذية الفاسدة، تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، بالتنسيق مع أجهزة الطب البيطري، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الدجاج النافق، كانت في طريقها للتصنيع وطرحها كمنتجات غذائية للمواطنين.

تفاصيل الواقعة

شنت مديرية التموين حملة مكبرة تحت إشراف المهندس جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين بالفيوم، وعبير العقبي، وكيل المديرية، استهدفت تشديد الرقابة على الطرق ومداخل المحافظة.

وأسفرت الحملة عن استيقاف سيارة “ربع نقل” محملة بشكائر بلاستيكية أثارت الشك والريبة لدى فرق التفتيش.

ضبط 2.95 طن دجاج نافق

وبفحص الحمولة، تبين أنها تحتوي على 2.95 طن من الدجاج النافق وغير الصالح للاستهلاك الآدمي.

وكشفت التحريات الأولية أن الشحنة كانت قادمة من مركز سنورس بمحافظة الفيوم، ومتجهة إلى أحد مصانع مصنعات اللحوم بمحافظة بني سويف، لاستخدامها في عمليات التصنيع وإعادة التدوير الغذائي.

التحفظ على الشحنة وإحالة المتهم

وجرى التحفظ على السيارة والحمولة بالكامل قبل وصولها إلى وجهتها النهائية، كما تم تسليم المتهم إلى الجهات المختصة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

مديرية تموين الفيوم دجاج نافق سلامة الغذاء مركز سنورس

