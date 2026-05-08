إعلان

إعلام إيراني: هجمات أمريكية إسرائيلية استهدفت قاعدة بحرية في ميناب

كتب : محمود الطوخي

01:38 ص 08/05/2026 تعديل في 01:41 ص

هجمات أمريكية إسرائيلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شنت الولايات المتحدة ضربات على موقعين في إيران مساء الخميس، في حين اتهمت طهران إسرائيل وأمريكا بالاعتداء على إحدى القواعد البحرية في مدينة ميناب.

استهداف قواعد بحرية في ميناء ميناب

أفاد مسؤول أمريكي شبكة "إن بي سي نيوز" بأن الولايات المتحدة شنت ضربات على موقعين على الأقل في إيران يوم الخميس، موضحا أن الضربات في بندر عباس وجزيرة قشم كانت دفاعية، ولا تشكل استئنافا لعمليات قتالية كبيرة ضد إيران في سياق حرب إيران وأمريكا.

وفي المقابل، قالت وكالة "مهر" نقلا عن محمد رادمهر، نائب المحافظ والحاكم الخاص لمدينة ميناب، إنه "في تمام الساعة 00:10، هاجم النظام الصهيوني الشرير، المغتصب، قاتل الأطفال، بالتعاون مع أمريكا الإجرامية، إحدى القواعد البحرية في مدينة ميناب".

اشتباكات متفرقة وتداعيات حرب إيران وأمريكا

ووفقا للوكالة الإيرانية، تعرضت مناطق في محافظة هرمزجان لأعمال عدائية ومواجهات بين قوات الدفاع، مؤكدة تدمير طائرتين معاديتين في محيط جزيرة قشم وبندر عباس.

وأكدت الوكالة، تعرض أجزاء تجارية من رصيف بهمن في جزيرة قشم للاستهداف خلال تبادل إطلاق النار بين القوات الإيرانية وما وصفته بالعدو.

وذكرت وكالة "فارس" أن دوي الانفجارات الذي سُمع في بندر عباس مرتبط بمواجهة دفاعية مع طائرتين صغيرتين، فيما سُمعت عدة انفجارات في مقاطعة "سيريك" دون ورود أنباء عن وقوع إصابات.

تبادل الاتهامات في حرب إيران وأمريكا

وأكدت مصادر في مقاطعة "سيريك" أن الأصوات المسموعة مرتبطة بتبادل إطلاق النار في مضيق هرمز وإطلاق طلقات تحذيرية من قبل القوات البحرية للجيش والحرس الثوري الإيراني، كما تم الإبلاغ عن وقوع إصابات متفرقة في منطقة رصيف بهمن في جزيرة قشم.

وفي أثناء ذلك، أفادت "مهر" بسماع دوي انفجار آخر في بندر عباس حوالي الساعة 00:12، وانفجارات في مدينة ميناب حوالي الساعة 12:10 صباحاً، وسط استمرار الترقب لتطورات حرب إيران وأمريكا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران أمريكا وإسرائيل ميناب إيران وأمريكا تطورات الصراع الإيراني الأمريكي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تفاصيل المواجهة في مضيق هرمز.. هل عادت حرب إيران؟
شئون عربية و دولية

تفاصيل المواجهة في مضيق هرمز.. هل عادت حرب إيران؟
نشرة التوك شو| كواليس زيارة السيسي للخليج.. واعتراضات على فسخ الزواج بعد
أخبار مصر

نشرة التوك شو| كواليس زيارة السيسي للخليج.. واعتراضات على فسخ الزواج بعد
"مئوية رونالدو".. النصر يهزم الشباب برباعية ويعزز صدارته لدوري روشن
رياضة محلية

"مئوية رونالدو".. النصر يهزم الشباب برباعية ويعزز صدارته لدوري روشن
كيف أثرت نتائج مباريات أمس بالدوري المصري على موقف الإسماعيلي في جدول الترتيب؟
رياضة محلية

كيف أثرت نتائج مباريات أمس بالدوري المصري على موقف الإسماعيلي في جدول الترتيب؟
إعلام إيراني: البحرية الإيرانية تهاجم 3 مدمرات أمريكية قرب مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

إعلام إيراني: البحرية الإيرانية تهاجم 3 مدمرات أمريكية قرب مضيق هرمز

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تفاصيل المواجهة في مضيق هرمز.. هل عادت حرب إيران؟
حرب إيران.. طهران تتهم واشنطن بانتهاك وقف النار وتعلن استهداف بوارج أمريكية