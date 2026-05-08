شنت الولايات المتحدة ضربات على موقعين في إيران مساء الخميس، في حين اتهمت طهران إسرائيل وأمريكا بالاعتداء على إحدى القواعد البحرية في مدينة ميناب.

استهداف قواعد بحرية في ميناء ميناب

أفاد مسؤول أمريكي شبكة "إن بي سي نيوز" بأن الولايات المتحدة شنت ضربات على موقعين على الأقل في إيران يوم الخميس، موضحا أن الضربات في بندر عباس وجزيرة قشم كانت دفاعية، ولا تشكل استئنافا لعمليات قتالية كبيرة ضد إيران في سياق حرب إيران وأمريكا.

وفي المقابل، قالت وكالة "مهر" نقلا عن محمد رادمهر، نائب المحافظ والحاكم الخاص لمدينة ميناب، إنه "في تمام الساعة 00:10، هاجم النظام الصهيوني الشرير، المغتصب، قاتل الأطفال، بالتعاون مع أمريكا الإجرامية، إحدى القواعد البحرية في مدينة ميناب".

اشتباكات متفرقة وتداعيات حرب إيران وأمريكا

ووفقا للوكالة الإيرانية، تعرضت مناطق في محافظة هرمزجان لأعمال عدائية ومواجهات بين قوات الدفاع، مؤكدة تدمير طائرتين معاديتين في محيط جزيرة قشم وبندر عباس.

وأكدت الوكالة، تعرض أجزاء تجارية من رصيف بهمن في جزيرة قشم للاستهداف خلال تبادل إطلاق النار بين القوات الإيرانية وما وصفته بالعدو.

وذكرت وكالة "فارس" أن دوي الانفجارات الذي سُمع في بندر عباس مرتبط بمواجهة دفاعية مع طائرتين صغيرتين، فيما سُمعت عدة انفجارات في مقاطعة "سيريك" دون ورود أنباء عن وقوع إصابات.

تبادل الاتهامات في حرب إيران وأمريكا

وأكدت مصادر في مقاطعة "سيريك" أن الأصوات المسموعة مرتبطة بتبادل إطلاق النار في مضيق هرمز وإطلاق طلقات تحذيرية من قبل القوات البحرية للجيش والحرس الثوري الإيراني، كما تم الإبلاغ عن وقوع إصابات متفرقة في منطقة رصيف بهمن في جزيرة قشم.

وفي أثناء ذلك، أفادت "مهر" بسماع دوي انفجار آخر في بندر عباس حوالي الساعة 00:12، وانفجارات في مدينة ميناب حوالي الساعة 12:10 صباحاً، وسط استمرار الترقب لتطورات حرب إيران وأمريكا.