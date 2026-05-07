استمرار تعليق رحلات البالون الطائر في الأقصر بسبب سرعة الرياح لليوم الخامس

كتب : محمد محروس

02:00 ص 07/05/2026

قررت سلطات الطيران المدني بمحافظة الأقصر، استمرار تعليق رحلات البالون الطائر لليوم الخامس على التوالي، وذلك نتيجة استمرار نشاط الرياح وارتفاع سرعتها بما يتجاوز الحدود الآمنة لعمليات الإقلاع والتحليق.


وجاء القرار في إطار الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها بشكل يومي بناءً على تقارير الأرصاد الجوية، حيث تؤثر سرعة الرياح واتجاهاتها بشكل مباشر على استقرار البالون، خاصة خلال فترات الإقلاع في الصباح الباكر.


وأكدت مصادر بقطاع البالون الطائر أن استئناف الرحلات يرتبط بتحسن الأحوال الجوية وعودة الرياح إلى معدلاتها الطبيعية، مشيرة إلى أن سلامة السائحين والعاملين تأتي في المقام الأول، ولا يتم تشغيل الرحلات إلا في ظل توافر عوامل الأمان الكاملة، وعلى رأسها هدوء الرياح واستقرار الطقس.

وكانت الأقصر قد شهدت خلال الأيام الماضية تعليقًا متواصلًا لرحلات البالون، بدأ تدريجيًا بسبب التقلبات الجوية، حيث تم إلغاء الرحلات لعدة أيام متتالية نتيجة عدم ملاءمة سرعة الرياح لعمليات الطيران.

ومن المتوقع أن يتم استئناف الرحلات فور تحسن حالة الطقس وانخفاض سرعة الرياح خلال الأيام المقبلة.

