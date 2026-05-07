بعد 7 أيام من اختفائه.. انتشال جثمان طفل غرق في النيل بالقناطر الخيرية

كتب : أسامة علاء الدين

10:09 م 07/05/2026

الطفل إياد

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة القليوبية من انتشال جثمان الطفل "إياد"، عقب غرقه في مياه نهر النيل، وذلك بعد 7 أيام من اختفائه، حيث عُثر على الجثمان بمنطقة القناطر الخيرية، وتم نقله إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

بلاغ واختفاء مفاجئ

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من أسرة الطفل يفيد باختفائه عقب خروجه من المدرسة وعدم عودته إلى المنزل، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى محل الواقعة، وبدأت أعمال البحث والتحري لكشف ملابسات اختفائه.

التحريات تكشف ملابسات الحادث

وكشفت التحريات الأولية، عقب تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان، أن الطفل توجه برفقة عدد من أصدقائه للتنزه بالقرب من نهر النيل، قبل أن يتعرض للغرق.

العثور على الجثمان بعد 7 أيام

وبعد جهود مكثفة استمرت على مدار 7 أيام، نجحت قوات الإنقاذ النهري في العثور على جثمان الطفل بمياه نهر النيل بمنطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.

