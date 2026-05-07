قنصل الصين بالإسكندرية: اكتمال الهيكل الرئيسي للبرج الأيقوني بالعلمين الجديدة

كتب : محمد البدري

11:19 م 07/05/2026

شيوي مين - القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بال

أعلنت القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية، شيوي مين، الانتهاء من الهيكل الرئيسي للبرج الأيقوني (01T) ضمن مشروع المجمع فائق الارتفاع بمدينة العلمين الجديدة.

أعلى مبنى سكني في إفريقيا

وأكدت القنصل العام في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن المشروع يُعد أعلى مبنى سكني خرساني مسلح بالكامل في القارة الإفريقية، ويمثل ركيزة مهمة لدعم التنمية العمرانية في الساحل الشمالي المصري.

تكامل مع رؤية مصر 2030

وأوضحت شيوي مين أن المشروعات الإنشائية الكبرى التي تنفذها الشركات الصينية في مصر تتوافق بشكل كبير مع رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن مبادرة “الحزام والطريق” تمثل الإطار الرئيسي لهذا التعاون، من خلال دعم البنية التحتية والمناطق العمرانية الجديدة.

استثمارات وحوافز اقتصادية

وأضافت أن التعاون بين البلدين يتكامل مع حوافز اقتصادية كبرى، من بينها تطبيق الإعفاء الجمركي الصفري لمصر، إلى جانب استثمارات صينية تتجاوز 3.8 مليار دولار في منطقة قناة السويس.

وأكدت أن هذه الاستثمارات تسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة، بما يدعم مسار التنمية والتحديث في البلدين.

