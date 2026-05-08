وجه الإعلامي مجدي الجلاد سؤالًا إلى الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، حول ما يُثار بشأن لجوء بعض الأزواج إلى الزواج المدني أو العرفي خارج إطار المأذون الشرعي، ومدى موقف المهنة من توثيق هذا النوع من العقود.

نقيب المأذونين: نلتزم فقط بالزواج الموثق رسميًا

قال "عامر" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة" المذاع على منصات "أونا للصحافة والإعلام"، والتي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إن دور المأذون يقتصر على توثيق الزواج الشرعي فقط، من خلال إثبات أن فلان تزوج فلانة وفقًا للقانون والإجراءات الرسمية المعمول بها.

وأكد نقيب المأذونين، أن المأذون لا يكتب عقودًا مدنية للزواج، موضحًا: "نحن مكلفون بالتوثيق الشرعي الرسمي فقط، وليس لدينا دور في تحرير عقود مدنية".

وشدد "عامر" على أن أي عقد زواج يتم توثيقه عبر الجهات الرسمية يعتمد على بيانات الأحوال المدنية، مشيرًا إلى أن الإحصاءات الصادرة عن الجهات الرسمية مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تستند إلى بيانات دقيقة مصدرها مصلحة الأحوال المدنية.

وردًا على ما يُثار حول وجود اختلافات في بعض الأرقام الرسمية المتعلقة بحالات الزواج والطلاق، أوضح إسلام عامر، أن البيانات في مجملها صحيحة، كونها مستمدة من سجلات موثقة، وأن أي فروق بسيطة تكون نتيجة أحكام قضائية لم تُنفذ أو إجراءات لم تُستكمل.

وأضاف نقيب المأذونين أنه لا يمكنه رفض توثيق أي زواج طالما استوفى الشروط القانونية والشرعية، إلا في حالات استثنائية مثل: وجود قاصر أو وجود مانع قانوني أو شرعي، مؤكدًا أن أي عقد يخالف ذلك لا يجوز توثيقه.

إسلام عامر: التوثيق الرسمي يضمن حقوق الزوجين

أشار إسلام عامر، إلى أن ما يُتداول حول انتشار الزواج العرفي بين بعض الشباب لا يعكس نسبة كبيرة في الواقع، موضحًا أن هذه الحالات محدودة سواء في الريف أو المدن.

ولفت "عامر" إلى أن بعض حالات الزواج العرفي ترتبط بأسباب اجتماعية أو مادية، مثل: الحفاظ على معاشات أو أوضاع مالية معينة، إلا أن هذه الممارسات تظل خارج نطاق اختصاص المأذونين ولا تُعد زواجًا موثقًا رسميًا.

واختتم نقيب المأذونين، بالتأكيد على أن التوثيق الرسمي هو الضمان الوحيد لحقوق الزوجين والأبناء، داعيًا إلى الالتزام بالإجراءات القانونية في الزواج لضمان الاستقرار الأسري وحماية الحقوق.

اقرأ أيضًا:

"الوضع لا يُحتمل".. نقيب المأذونين: لا نتقاضى رواتب وليس لنا "معاش وتأمين صحي"

لماذا ارتفعت نسب الطلاق خلال السنوات الأخيرة؟ نقيب المأذونين يجيب (فيديو)