ذهب الفيوم يدخل الصوامع.. توريد 93 ألف طن قمح محلي منذ انطلاق الموسم

كتب : حسين فتحي

06:00 ص 07/05/2026
    قمح الفيوم بعد الحصاد
    وكيل وزارة التموين يتابع عملية نقاوة حبات القمح

تواصل محافظة الفيوم تصدرها للمشهد الزراعي في موسم "الذهب الأصفر" لعام 2026، حيث كشف المهندس جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، عن انتظام حركة التوريد بكافة المواقع التخزينية. وأعلن أن إجمالي ما تم استلامه من المزارعين منذ بداية الموسم وحتى اليوم والذى بلغ نحو 93 ألفًا و126 طنًا من القمح المحلي.

خريطة التخزين والطاقة الاستيعابية

أوضح وكيل وزارة التموين أن عمليات التوريد تتوزع بكفاءة عالية على مختلف جهات الاستلام والمواقع التخزينية، والتي شملت: الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، شركة مطاحن مصر الوسطى، والبنك الزراعي المصري.

وقال عبد الحفيظ أن"صوامع قصر الباسل" و"الصوامع المعدنية" وهى المواقع التى تصدرت المواقع الأكثر استقبالاً للأقماح، تلتها "صوامع طامية" و"شونة أبشواي".

وأوضح أن هناجر (تطون، دانيال، وطامية) تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية لدعم السعة التخزينية بالمحافظة.

وفي سياق متصل، شدد المهندس جمعة عبد الحفيظ على أن لجان الاستلام تعمل وفق معايير دقيقة لفحص جودة الأقماح وضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة.

وأشار إلى أن"هدفنا الأساسي هو تذليل كافة العقبات أمام الموردين، وضمان سرعة إنهاء الإجراءات الإدارية لصرف المستحقات المالية للمزارعين دون تأخير."

تأمين المخزون الاستراتيجي

و تعد الفيوم من المحافظات الرائدة في الإنتاجية الزراعية، وتستهدف مديرية التموين خلال الموسم الحالي استغلال كافة السعات التخزينية المتاحة للوصول إلى المستهدفات المخططة، بما يساهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح وتأمين احتياجات المحافظة.

وتستمر غرف العمليات في متابعة حركة التوريد بصفة دورية لرصد أي معوقات والتدخل الفوري لحلها، لضمان نجاح الموسم الذي يعد ركيزة أساسية للأمن الغذائي.

القمح الفيوم مديرية التموين صوامع

الأمر لا يستحق العناء.. محكمة أمريكية تنشر رسالة انتحار محتملة لـ جيفري
"إيه اللي حصل في كلية البنات؟".. تساؤلات تثير الجدل على صفحة "التعليم العالي"
10 صور.. إطلالة ساحرة لـ سارة سلامة في روما
بـ 40 جنيهاً.. وزير النقل يقطع تذكرة المونوريل ويعلن بدء عصر النقل الذكي
سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 7-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
