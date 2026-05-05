تفقدت المهندسة راندة المنشاوي والدكتور محمد هانى غنيم، يرافقهما عدد من قيادات الوزارة والمحافظة وأعضاء البرلمان، أعمال التوسعات الجارية بمحطة معالجة "كحك" بمركز يوسف الصديق.

وخلال الجولة، شددت الوزيرة على ضرورة المتابعة اليومية للأعمال ودفع العمل بالمكونات الكهروميكانيكية، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة للانتهاء من المشروع في أقرب وقت.

محطة معالجة يوسف الصديق

كما شملت الجولة تفقد محطة معالجة صرف صحي يوسف الصديق، واستمع المسؤولون إلى شرح تفصيلي حول المشروع الذي يتميز بالآتي: الطاقة التصميمية تبلغ 5 آلاف م³/يوم، ويخدم نحو 30 ألف نسمة في مدينة يوسف الصديق وقرى (الجواهرجي، الأبعادية، الشيمي، عفيفي، وجنيدي).

تصريحات وزيرة الإسكان ومحافظ الفيوم

أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن مشروعات الصرف الصحي بمركزي يوسف الصديق وإطسا تمثل ركيزة أساسية لتحسين جودة الحياة بالقرى. وأوضحت أن الوزارة تتابع دورياً الالتزام بالجداول الزمنية، وتعمل على تذليل العقبات أمام الشركات المنفذة لضمان دخول المشروعات الخدمة في التوقيتات المقررة.

رؤية المحافظة

من جانبه، أشار الدكتور محمد هانئ غنيم إلى أهمية التوسع في تكنولوجيا المعالجة الثلاثية لضمان إعادة استخدام المياه بشكل آمن ومستدام وفق رؤية مصر 2030. وأكد أن المحافظة تضع قطاع مياه الشرب والصرف الصحي على رأس أولوياتها، مع توفير الدعم الكامل لإنهاء مشكلات الصرف الصحي بشكل جذري.

لقاء برلماني واستعدادات المرحلة الثانية

وعلى هامش الزيارة، التقت الوزيرة والمحافظ بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث مقترحاتهم وشكاواهم. وأكدت المهندسة راندة المنشاوي ضرورة تكاتف الجهود لإنهاء مشروعات المرحلة الأولى من "حياة كريمة"، مع بدء الاستعدادات لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة.