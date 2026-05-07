توج فريق مركز شباب الحرية بطلاً لدوري مراكز الشباب في نسخته الحادية عشرة بمحافظة الإسكندرية، عقب فوزه في المباراة النهائية على فريق مركز شباب بغداد، في احتفالية أقيمت مساء الأربعاء على ملعب مركز شباب النصر، تحت رعاية جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، لتعزيز النشاط الرياضي بين أوساط الشباب.

حضور رسمي

وشهدت مراسم الختام حضور الدكتور مصطفى زمزم، مساعد وزير الشباب والرياضة لمراكز الشباب، والدكتور محمد عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، والدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، وبمشاركة نخبة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، من بينهم النائب محمد مصيلحي والنائب أحمد طرمان، بالإضافة إلى الكابتن أحمد ساري نجم الكرة المصرية.

أرقام قياسية

شهدت البطولة مشاركة واسعة من 24 مركز شباب، بإجمالي 625 لاعبًا و120 إداريًا، بينما بلغ إجمالي عدد المباريات 132 مباراة أدارها 389 حكمًا بدقة عالية؛ وأقيمت المنافسات على ملاعب متنوعة شملت مراكز (طوسون، أبيس 2، العامرية، بهيج، الدخيلة، والبرج)، مما يجسد نجاح النسخة الحالية وتوسع قاعدة الممارسة الرياضية.



مشوار البطولة وصولاً إلى منصة التتويج والمربع الذهبي

وشهدت البطولة منافسات قوية حتى الأدوار النهائية، حيث تأهلت فرق (الحرية، أبيس 2، بغداد، وإسحاق) إلى دور الأربعة؛ وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، نجح فريق "أبيس 2" في حصد المركز الثالث بعد تغلبه على فريق "إسحاق"، بينما حسم مركز شباب "الحرية" لقب البطولة والمركز الأول في مواجهة جمايرية رائعة أمام "بغداد" الذي حل وصيفًا.

رؤية الوزارة في تحويل مراكز الشباب لمنصات تنموية متكاملة

وأكدت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، أن دوري مراكز الشباب يعد أحد أهم المشروعات القومية التي تتبناها الدولة لاكتشاف المواهب الواعدة، مشيدةً بالمستوى الفني المتميز الذي قدمته الفرق.

وأوضحت أن مديرية الشباب والرياضة تواصل جهودها لتنفيذ رؤية الوزارة في دعم الرياضة المجتمعية وتحويل مراكز الشباب إلى مراكز تنموية متكاملة تخدم النشء والشباب وتنمي روح الانتماء لديهم.

تكريم الفرق الفائزة

واختتمت الفعاليات بتكريم الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى والمتميزين من اللاعبين والحكام والإداريين؛ حيث سلم مساعد الوزير ووكيل الوزارة درع البطولة والميداليات للأبطال، مع الإشادة بالدور الذي لعبه رؤساء مجالس إدارات مراكز شباب النصر والحرية وبغداد في إنجاح هذا العرس الرياضي.