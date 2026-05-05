استقبل الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال زيارتها للمحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك بحضور المهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان لقطاع المرافق، والدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

متابعة مشروعات «حياة كريمة» بالفيوم

وفور وصولها، عقدت وزيرة الإسكان ومحافظ الفيوم اجتماعًا مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، لمتابعة تطورات تنفيذ المشروعات واستعراض منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن محافظة الفيوم تحظى باهتمام كبير ضمن خطة الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشددة على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والانتهاء من المشروعات وفق أعلى معايير الجودة.

وأضافت أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تمثل نقلة نوعية حقيقية في مستوى الخدمات والبنية التحتية بالريف المصري، حيث تسهم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في تحسين مستوى الصحة العامة والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين.

اهتمام الدولة بتطوير خدمات البنية التحتية

وأوضحت وزيرة الإسكان أن الدولة تولي اهتمامًا غير مسبوق بتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات الصعيد والوجه القبلي، ومنها محافظة الفيوم، مؤكدة استمرار الوزارة في إزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ، مع المتابعة اليومية لضمان دخول المشروعات الخدمة في أسرع وقت.

من جانبه، رحب الدكتور محمد هانئ غنيم بزيارة وزيرة الإسكان، مؤكدًا أن الزيارة تعكس اهتمام الدولة برفع كفاءة البنية التحتية وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لأهالي الفيوم.

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أحدثت طفرة كبيرة في نسب التغطية بالخدمات داخل القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدًا استمرار التنسيق الكامل مع وزارة الإسكان للانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

استعراض قدرات منظومة المياه والصرف الصحي

وشهد الاجتماع استعراض منظومة مياه الشرب بالمحافظة، والتي تضم 10 محطات بطاقة تصميمية تصل إلى نحو 853 ألف متر مكعب يوميًا، إلى جانب شبكات مياه بطول 5374 كيلومترًا، بما يدعم تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمواطنين.

كما تم استعراض منظومة الصرف الصحي، التي تضم 28 محطة معالجة، و59 محطة رفع رئيسية، و58 محطة رفع فرعية، بالإضافة إلى شبكات انحدار بإجمالي أطوال 1153 كيلومترًا، وخطوط طرد بطول 276 كيلومترًا.

مشروعات جديدة لخدمة القرى

وتناول العرض مشروعات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي يجري تنفيذها لخدمة 63 قرية بمركزي إطسا ويوسف الصديق، وتشمل إنشاء 5 محطات جديدة، ومد وتدعيم خطوط وشبكات ووصلات مياه الشرب والصرف الصحي، في إطار جهود الدولة لتحسين الخدمات الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة.