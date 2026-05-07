سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 7-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية

كتب- محمد فتحي:

06:08 ص 07/05/2026

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 7-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 20 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 6-5-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 7-5-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7965 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6970 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5974 جنيهًا.

- سجل الجنيه الذهب نحو 55760 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.79% إلى نحو 4683 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

