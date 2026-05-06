"قبلة وقلوب".. زوجة أشرف داري تحتفل بعيد ميلاده برسالة

احتفلت جيهان زوجة أشرف داري لاعب الأهلي المعار حاليا إلى نادي كالمار السويدي، بعيد ميلاده، اليوم 6 مايو 2026.

ويبلغ داري 27 عامًا، حيث ولد في 6 مايو 1999.

احتفال زوجة أشرف داري بعيد ميلاده

ووجهت زوجة المغربي رسالة رومانسية إليه عبر "ستوري" حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": سعيدة لأنك في حياتي، عيد ميلاد سعيد يا حبيبي"، وأضاف رموز قلوب حمراء وقبلة.

وأعير داري إلى نادي كالمار السويدي بعد تأزم موقفه في الأهلي وكثرة الإصابات وغيابه عن عدد كبير من المباريات.

وتسعى إدارة القلعة الحمراء إلى إتمام صفقة انتقاله نهائيًا إلى كالمار السويدي، وذلك عن طريق تفعيل بند الشراء، المقبلة.

أرقام أشرف داري مع كالمار السويدي

وشارك داري مع كالمار في 6 مباريات حتى الآن، أحرز هدفا.

ويحتل كالمار المركز الـ 14 بالدوري السويدي برصيد 4 نقاط من 6 مباريات.

