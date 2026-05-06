مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
20:00

زد

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

نوتينجهام فورست

الدوري السعودي

الشباب

- -
21:00

النصر

جميع المباريات

إعلان

"قبلة وقلوب".. زوجة أشرف داري تحتفل بعيد ميلاده برسالة

كتب : نهي خورشيد

11:06 م 06/05/2026
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    أشرف داري وزوجته (4)
  • عرض 16 صورة
    أشرف داري وزوجته (5)
  • عرض 16 صورة
    أشرف داري وزوجته (6)
  • عرض 16 صورة
    أشرف داري وزوجته (7)
  • عرض 16 صورة
    أشرف داري وزوجته (8)
  • عرض 16 صورة
    أشرف داري وزوجته (9)
  • عرض 16 صورة
    أشرف داري وزوجته (10)
  • عرض 16 صورة
    أشرف داري وزوجته (11)
  • عرض 16 صورة
    أشرف داري وزوجته (12)
  • عرض 16 صورة
    أشرف داري وزوجته (13)
  • عرض 16 صورة
    أشرف داري وزوجته (14)
  • عرض 16 صورة
    أشرف داري وزوجته (15)
  • عرض 16 صورة
    أشرف داري وزوجته (16)
  • عرض 16 صورة
    أشرف داري وزوجته (3)
  • عرض 16 صورة
    أشرف داري وزوجته (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

احتفلت جيهان زوجة أشرف داري لاعب الأهلي المعار حاليا إلى نادي كالمار السويدي، بعيد ميلاده، اليوم 6 مايو 2026.

ويبلغ داري 27 عامًا، حيث ولد في 6 مايو 1999.

احتفال زوجة أشرف داري بعيد ميلاده

ووجهت زوجة المغربي رسالة رومانسية إليه عبر "ستوري" حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": سعيدة لأنك في حياتي، عيد ميلاد سعيد يا حبيبي"، وأضاف رموز قلوب حمراء وقبلة.

وأعير داري إلى نادي كالمار السويدي بعد تأزم موقفه في الأهلي وكثرة الإصابات وغيابه عن عدد كبير من المباريات.

وتسعى إدارة القلعة الحمراء إلى إتمام صفقة انتقاله نهائيًا إلى كالمار السويدي، وذلك عن طريق تفعيل بند الشراء، المقبلة.

أرقام أشرف داري مع كالمار السويدي

وشارك داري مع كالمار في 6 مباريات حتى الآن، أحرز هدفا.

ويحتل كالمار المركز الـ 14 بالدوري السويدي برصيد 4 نقاط من 6 مباريات.

اقرأ أيضًا:

لحظة بلحظة.. بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان.. 0-1.. صاروخية ديمبلي

زوجة حسام عبد المجيد تدعمه قبل مواجهة الكونفدرالية.. ما التفاصيل؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة أشرف داري يد ميلاد أشرف داري لأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأهلي يعلن تفاصيل إصابة مصطفى شوبير وبرنامجه العلاجي
رياضة محلية

الأهلي يعلن تفاصيل إصابة مصطفى شوبير وبرنامجه العلاجي
دنيا فؤاد أمام التحقيقات: استغلوا اسمي وجمعوا تبرعات دون علمي
أخبار المحافظات

دنيا فؤاد أمام التحقيقات: استغلوا اسمي وجمعوا تبرعات دون علمي
"دخلنا بذكاء وقوة كبيرة".. ترامب يكشف كواليس التحرك الأمريكي السريع في
شئون عربية و دولية

"دخلنا بذكاء وقوة كبيرة".. ترامب يكشف كواليس التحرك الأمريكي السريع في
بدء التطبيق.. كل ما تريد معرفته عن زيادة أسعار الإنترنت والمحمول (تغطية
اقتصاد

بدء التطبيق.. كل ما تريد معرفته عن زيادة أسعار الإنترنت والمحمول (تغطية
اتصالات النواب تنتقد زيادة أسعار باقات الإنترنت دون إخطار البرلمان
أخبار مصر

اتصالات النواب تنتقد زيادة أسعار باقات الإنترنت دون إخطار البرلمان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بحضور نجوم الفن.. 25 صورة من جنازة الفنان هاني شاكر
كل ما تريد معرفته عن زيادة أسعار الإنترنت والمحمول (تغطية خاصة)
30 ألف وحدة "بدون مقدم".. رئيس الوزراء يكشف تفاصيل جديدة بشأن شقق الإيجار التمليكي