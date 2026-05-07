رقم حساب للتبرع.. مأوى متكامل لرعاية الكلاب الضالة ببني سويف

كتب : حمدي سليمان

04:00 ص 07/05/2026

الكلاب الضالة

أعلنت محافظة بني سويف، عن إطلاق مبادرة متكاملة لإنشاء شلتر (Shelter) أو مأوى مخصص لإيواء الكلاب الضالة ورعايتها، وذلك في إطار رؤية شاملة تستهدف الانتقال من الحلول المؤقتة إلى معالجة جذرية لتلك الظاهرة التي أصبحت تمثل مصدر قلق متزايد للمواطنين.

الحد من حوادث العقر وتحقيق الأمان

تأتي هذه المبادرة في ظل تكرار حوادث العقر وما ينتج عنها من أعباء صحية ومجتمعية، حيث تسعى المحافظة إلى توفير بيئة آمنة لكل من المواطنين والحيوانات، من خلال تنظيم عملية الإيواء والرعاية بشكل إنساني ومستدام.

فتح حساب رسمي لدعم المبادرة

من جانبها، أوضحت هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف أنه تم فتح حساب مخصص لتلقي التبرعات لصالح دعم واستدامة منظومة رعاية الكلاب الضالة، وذلك برقم (06194030000010) ببنك القاهرة.

وأكدت أن المبادرة سيتم تفعيلها خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أهمية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم المشروع، في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية وضمان استمراريته.

دعوة للمشاركة المجتمعية

وشددت على أن نجاح المبادرة يعتمد بشكل كبير على تكاتف الجهود بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع، بما يسهم في تقديم نموذج حضاري للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على السلامة العامة والرفق بالحيوان.

الكلاب الضالة بني سويف حوادث العقر بنك القاهرة التبرعات

