محافظ المنيا: توريد القمح يتخطى 167 ألف طن منذ انطلاق موسم 2026

كتب : جمال محمد

01:16 م 06/05/2026

اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، أن إجمالي كميات القمح المحلي التي تم توريدها إلى الصوامع والشون بنطاق المحافظة، تجاوزت 167 ألفًا و589 طنًا و466 كيلوجرامًا منذ بدء موسم توريد 2026، بما يعكس انتظام سير العمل وكفاءة منظومة التوريد.

وأوضح المحافظ أن مواقع الاستلام على مستوى المراكز تعمل بكفاءة وانتظام، في ظل متابعة ميدانية مستمرة لتيسير الإجراءات أمام المزارعين، وضمان سرعة إنهاء عمليات التوريد دون أية معوقات، مع الالتزام الكامل بالضوابط والمعايير المحددة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأشار إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع على مدار الساعة معدلات التوريد لحظيًا، مع سرعة التدخل لحل أية مشكلات طارئة، من خلال تنسيق متكامل بين مديريات التموين والزراعة وكافة الجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق الانضباط التشغيلي خلال الموسم.

من جانبه، أشار المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إلى تشكيل لجان فنية متخصصة لفحص الأقماح الموردة والتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، إلى جانب إعداد تقارير يومية لرصد حركة التوريد ومتابعة مؤشرات الأداء بجميع مواقع الاستلام.

المنيا القمح عماد كدواني

أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل بعد التشغيل الرسمي وعدد المحطات
للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة "زيرو" تقدمها جيتور بمصر
"سكن لكل المصريين".. تحذير من "الإسكان" لتجنب سحب الوحدات المخصصة
بيراميدز يفتح النار على التحكيم: "من يعوض النادي عن حرمانه من التتويج بالدوري؟"
بالصور.. ميرفت أمين بالحجاب في جنازة هاني شاكر
