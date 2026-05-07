الوادي الجديد تبدأ تثبيت الكثبان وزراعة 35 فدانًا بالخارجة

كتب : محمد الباريسي

05:00 ص 07/05/2026

الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة في الوادي ال

بدأت محافظة الوادي الجديد ومديرية الزراعة، اليوم الخميس، تنفيذ مشروعي “تثبيت الكثبان الرملية” و“الواحات الخضراء” بمدينة الخارجة، بالتعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد”.

استصلاح 35 فدانًا

وقال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، في تصريح خاص لمصراوي، اليوم الخميس، إن مشروع الواحات الخضراء يستهدف استصلاح وزراعة 35 فدانًا بأشجار النخيل والمانجو والنباتات الطبية والعطرية عالية القيمة.

وأوضح المرسي أنه جرى حفر بئر سطحي بالموقع، ويجري حاليًا استكمال البنية الأساسية للمشروع، من خلال تنفيذ محطة طاقة شمسية وشبكات ري متطور.

استفادة 17 أسرة

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن المرحلة الأولى من مشروع الواحات الخضراء يستفيد منها 17 أسرة، بواقع فدانين لكل مستفيد، وفق الضوابط والاشتراطات التي سيجري الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية للمحافظة خلال الأسبوع المقبل.

تثبيت الكثبان الرملية

وأكد المرسي بدء تنفيذ مشروع تثبيت الكثبان الرملية على مساحة 45 فدانًا شمال مشروع الواحات الخضراء، حيث من المخطط زراعة المساحة بالتين الشوكي الأملس وأشجار اللوز، لحماية البنية التحتية واستثمار مساحات الكثبان كأراضٍ زراعية.

ويأتي المشروع امتدادًا لتعاون سابق بين المحافظة و”أكساد” لمعالجة آثار التصحر وحركة الكثبان الرملية، وتأهيل الكوادر الفنية لتحقيق تنمية زراعية واقتصادية في الوادي الجديد.

