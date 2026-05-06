تفاصيل ضبط ماء زمزم مغشوش داخل مخزن بالدقهلية

تمكنت حملة رقابية من جهاز حماية المستهلك بمحافظة الدقهلية من ضبط مخزن غير مُرخص بمدينة نبروه بداخلة كميات كبيرة من عبوات مدون عليها "ماء زمزم" وتشبه العبوات الواردة من مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية ويتم تعبئتها بمياه الصنبور.

وكشف مصدر مسؤول بجهاز حماية المستهلك بمحافظة الدقهلية أن المخزن يقع داخل مدينة نبروه وقام صاحبه بتعبئة ما يقرب من 2 طن من مياه الصنبور وادعى أنها “ماء زمزم”.

ولفت المصدر أن المخزن يُستخدم في تعبئة المياه وطرحها بالأسواق على أنها “مياه زمزم” بالمخالفة للحقيقة، في واقعة تُعد من صور الغش التجاري الصريح وتضليل المستهلكين، بما ينطوي على استغلال لمعتقداتهم بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وأشار أن الحملة تحفظت على 2 طن من الكميات المُعبأة، إلى جانب الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التعبئة والتغليف، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.