إعلان

باعوا "مياه حنفية" على أنها زمزم.. تفاصيل ضبط مخزن "بئر سلم" بالدقهلية

كتب : رامي محمود

11:41 م 06/05/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    تفاصيل ضبط ماء زمزم مغشوش داخل مخزن بالدقهلية
  • عرض 3 صورة
    تفاصيل ضبط ماء زمزم مغشوش داخل مخزن بالدقهلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت حملة رقابية من جهاز حماية المستهلك بمحافظة الدقهلية من ضبط مخزن غير مُرخص بمدينة نبروه بداخلة كميات كبيرة من عبوات مدون عليها "ماء زمزم" وتشبه العبوات الواردة من مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية ويتم تعبئتها بمياه الصنبور.

وكشف مصدر مسؤول بجهاز حماية المستهلك بمحافظة الدقهلية أن المخزن يقع داخل مدينة نبروه وقام صاحبه بتعبئة ما يقرب من 2 طن من مياه الصنبور وادعى أنها “ماء زمزم”.

ولفت المصدر أن المخزن يُستخدم في تعبئة المياه وطرحها بالأسواق على أنها “مياه زمزم” بالمخالفة للحقيقة، في واقعة تُعد من صور الغش التجاري الصريح وتضليل المستهلكين، بما ينطوي على استغلال لمعتقداتهم بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وأشار أن الحملة تحفظت على 2 طن من الكميات المُعبأة، إلى جانب الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التعبئة والتغليف، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدقهلية ماء زمزم جهاز حماية المستهلك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لجنة العقوبات بمجلس الأمن تحدث إجراءات تجميد الأصول الليبية
شئون عربية و دولية

لجنة العقوبات بمجلس الأمن تحدث إجراءات تجميد الأصول الليبية
لماذا ارتفعت نسب الطلاق خلال السنوات الأخيرة؟ نقيب المأذونين يجيب (فيديو)
أخبار مصر

لماذا ارتفعت نسب الطلاق خلال السنوات الأخيرة؟ نقيب المأذونين يجيب (فيديو)
الأهلي يعلن تفاصيل إصابة مصطفى شوبير وبرنامجه العلاجي
رياضة محلية

الأهلي يعلن تفاصيل إصابة مصطفى شوبير وبرنامجه العلاجي
موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وآرسنال
رياضة عربية وعالمية

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وآرسنال
11 طن مضبوطات.. حماية المستهلك يضبط 3 وقائع غش كبرى بالدقهلية
أخبار مصر

11 طن مضبوطات.. حماية المستهلك يضبط 3 وقائع غش كبرى بالدقهلية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بحضور نجوم الفن.. 25 صورة من جنازة الفنان هاني شاكر
كل ما تريد معرفته عن زيادة أسعار الإنترنت والمحمول (تغطية خاصة)
30 ألف وحدة "بدون مقدم".. رئيس الوزراء يكشف تفاصيل جديدة بشأن شقق الإيجار التمليكي