شهدت منطقة القنطرة البيضاء التابعة لقسم أول كفر الشيخ، العثور على جثمان شاب في العقد الثالث من عمره داخل شقته السكنية، عقب انبعاث روائح كريهة من داخل الشقة أثارت انتباه الأهالي.

تلقى اللواء إيهاب عطية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور قسم أول كفر الشيخ، يفيد بورود بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب داخل شقة بشارع المدرسة بحي القنطرة البيضاء دائرة القسم.

على الفور انتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، إذ تبين من الفحص أن الجثمان لشاب يُدعى "محمود. و. ص"، في العقد الثالث من العمر، في حالة تحلل نتيجة مرور أوقات كبيرة على الوفاة.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وحرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.