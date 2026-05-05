انفجار إطار ميكروباص ينهي حياة 3 أشخاص ويصيب 9 آخرين بالفيوم

كتب : حسين فتحي

08:43 م 05/05/2026
    اصطدام سيارة ميكروباص بعامود إنارة بالفيوم 3
    إحدى ضحايا حادث تصادم سيارة ميكروباص بعامود
    اصطدام سيارة ميكروباص بعامود إنارة بالفيوم 5
    اصطدام سيارة ميكروباص بعامود إنارة بالفيوم
    اصطدام سيارة ميكروباص بعامود إنارة بالفيوم1
    اصطدام سيارة ميكروباص بعامود إنارة بالفيوم 2
    اصطدام سيارة ميكروباص بعامود إنارة بالفيوم 4

تحولت رحلة العودة لركاب سيارة أجرة "ميكروباص" متجهة من مدينة الفيوم إلى قرية "أبو دنقاش" بمركز أبشواي إلى فاجعة إنسانية، بعد وقوع حادث تصادم مأساوي بمدخل قرية خلف التابعة لمركز إطسا.

انفجار واصطدام مروع

بدأت المأساة أثناء سير السيارة الميكروباص، التي كانت تقل 14 راكباً، على الطريق الجديد المرصوف حديثاً. وبسبب السرعة الزائدة، انفجر الإطار الأمامي للسيارة، مما أفقد السائق السيطرة على عجلة القيادة. انحرفت المركبة بشدة لتصطدم بقوة بعمود إنارة على جانب الطريق، مما أدى لسقوط العمود وتحطم السيارة بالكامل.

جهود الإنقاذ ونقل الضحايا

هرعت 10 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى جامعة الفيوم لتلقي العلاج اللازم، فيما نُقلت جثامين المتوفين إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي.

قائمة الضحايا والمصابين

وتسبب الحادث فى وفاة: أحمد مصطفى رجب، ناصر علي أبو زيد، والطالبة إسراء وليد مرسي التي لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى.

فيما ضمت القائمة 9 مصابين بينهم (محمد عبد الله حمودة، نادية حسين، محمد أبو سيف، شيماء شعبان، أحمد رزق، عبد الرحمن محمد، أحمد أمين، محمد رجب قرني، وفاطمة محمد أبو حامد).

شهامة أهالي "قرية خلف"

سجل أهالي قرية خلف مشهداً إنسانياً نبيلاً، حيث سارعوا إلى موقع الحادث فور وقوعه، وبذلوا جهوداً كبيرة في استخراج المصابين من بين حطام السيارة قبل وصول سيارات الإسعاف، مما ساهم في سرعة إنقاذ الحالات الحرجة.

حادث تصادم الفيوم حوادث الطرق

"لوسي وفيفي".. توافد نجمات الفن على عزاء سهير زكي
فرج عامر لمصراوي: "هشجع الأهلي ضد إنبي"
الخارجية الإيرانية: ليس لدينا عداء تجاه الدول العربية في الخليج
"الدوري يا زمالك".. هتافات جماهير الزمالك في مباراة سموحة
توفيق عكاشة يتوقع "ضربة قاصمة" للنظام الإيراني خلال 72 ساعة

