تنظر محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، استئناف البلوجر هدير عاطف وطليقها على أحكام السجن الصادرة بحقهما، في اتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين في قضية توظيف الأموال.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد أصدرت حكمها على البلوجر هدير عاطف بالسجن 5 سنوات، بينما عاقبت طليقها بالسجن 7 سنوات، في اتهامهما بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين في قضية توظيف الأموال.

تفاصيل محاكمة المتهمين

ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بتوجيه الدعوة للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية لجمع أموالٍ منهم لتوظيفها واستثمارها، وتلقيهم تلك الأموال منهم على خلاف أحكام القانون، وامتناعهم عن ردِّ تلك المبالغ المستحقة لأصحابها، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم مواقع وحسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم.

وذكرت النيابة في بيان لها، أنها تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تضمن شكوى 10 أشخاص من المتهمين هدير عاطف، وهاجر محمود، وتامر عادل، وبلال محمود؛ لاستيلائهم على أموالهم بدعوى استثمارها في تجارة السيارات والعقارات وتداول الأوراق المالية بالبورصة، مقابل وعدهم بتقديم أرباحها إليهم.

بلاغات الضحايا

وتضمنت البلاغات أن المتهمين أوهموا الضحايا بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في مجالات مختلفة من خلال تواصلهم معهم عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ثم التقائهم بهم عدة مرات، وإبرامهم عقودًا معهم على استثمار أموالهم، وأنهم لم يقدموا تلك الأرباح إليهم، ولم يردوا أموالهم إليهم.

وتوصلت التحريات إلى صحة ما جاء في تلك البلاغات، وأن المتهمة هدير عاطف قد استغلت متابعة الكثيرين لها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي لدعوتهم لتلقي أموالهم واستثمارها، فضلًا عن اتخاذهم عقارًا بإحدى التجمعات السكنية بالتجمع الخامس مقرًّا للشركة الموهومة التي ادَّعوا وجودها.

