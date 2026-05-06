رصدت جولة ميدانية فى محافظة المنوفية مفاجئة مخالفات إدارية داخل الوحدة الصحية بكفر المصيلحة التابعة لمدينة شبين الكوم، بعدما كشفت أعمال التفتيش عن وجود قصور في الانضباط الوظيفي بين عدد من العاملين، ما دفع لاتخاذ إجراءات فورية لضبط منظومة العمل داخل المنشأة الصحية.

تفاصيل الجولة المفاجئة

أجرى هيثم صادق رئيس حي شرق، اليوم الأربعاء، مرورًا مفاجئًا على الوحدة الصحية، برفقة نائبة رئيس الحي ومدير الإدارة الطبية بشبين الكوم، وذلك في إطار متابعة مستوى الأداء والتأكد من التزام الأطقم الطبية والإدارية بمواعيد العمل الرسمية، والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين داخل الوحدة.

مخالفات وقرارات عاجلة

أسفرت أعمال التفتيش عن رصد عدد من الملاحظات الإدارية المتعلقة بالانضباط، وعلى الفور تم اتخاذ قرار بإحالة 13 فردًا من العاملين إلى الشؤون القانونية، تمهيدًا للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات اللازمة، في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وعدم التهاون مع أي تقصير يؤثر على مستوى الخدمة.

تشديد على الانضباط داخل الوحدات الصحية

أكد رئيس حي شرق، أن المتابعة الميدانية ستستمر بشكل دوري ومفاجئ على مختلف المنشآت الصحية، مشددًا على أن الانضباط داخل بيئة العمل يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان تقديم خدمة طبية منتظمة وآمنة للمواطنين، خاصة في الوحدات التي تقدم خدمات مباشرة للأهالي.

تأتي هذه التحركات ضمن جهود أوسع تستهدف رفع كفاءة الأداء داخل القطاع الصحي بنطاق المحافظة، من خلال الرقابة المستمرة، والتعامل الحاسم مع أية مخالفات، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الصحية وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل.